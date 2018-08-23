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Кристиан Рамирес вернулся в расположение "Краснодара"

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес вернулся в расположение клуба.

Напомним, футболист уезжал в Стамбул на переговоры с "Фенербахче". Эквадорец надеялся покинуть российский клуб, однако "Краснодар" не устроило предложение "Фенербахче".

Рамирес выступает за "Краснодар" с 2017 года. В этом сезоне он провел три матча.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Краснодар Рамирес
Сегодня, 18:13
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