Кристиан Рамирес вернулся в расположение "Краснодара"

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес вернулся в расположение клуба.Напомним, футболист уезжал в Стамбул на переговоры с "Фенербахче". Эквадорец надеялся покинуть российский клуб, однако "Краснодар" не устроило предложение "Фенербахче".Рамирес выступает за "Краснодар" с 2017 года. В этом сезоне он провел три матча.