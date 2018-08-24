Валерий Газзаев: через 3-4 матча мы увидим совершенно другой "Локомотив"

Известный российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал выступление "Локомотива" в начале сезона-2018/19.— Думаю, "Локомотив" действительно очень хорошо укомплектован. Их проблемы, скорее всего, связаны с дисбалансом подготовки к чемпионату. Девять игроков "железнодорожников" находились в своих сборных на чемпионате мира. Практически все они играют в основном составе клуба, но так и не сумели провести полноценные сборы с командой перед стартом РПЛ.Думаю, через 3–4 матча мы увидим совершенно другой "Локомотив". Клуб приобрел несколько футболистов, которые готовы к игре в основном составе, но им еще нужно сыграться с партнерами и привыкнуть к тактическим схемам. Это все очень непросто, и в этом деле необходимо время. Но это – на 100% команда с чемпионскими амбициями.