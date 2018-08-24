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"Спартак" в 1/16 финала Кубка России сыграет с "Черноморцем", "Локомотив" - с "Балтикой"

В Доме Футбола проходит жеребьёвка 1/16 финала Кубка России.

По её итогам московский "Спартак" отправится в гости к новороссийскому "Черноморцу". Чемпион страны "Локомотив" сыграет в Калининграде с "Балтикой".

Красно-белые в последний раз становились обладателями трофея в 2003 году, железнодорожники - в 2017.
Теги: Спартак Локомотив
Сегодня, 12:18
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(2)
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:54) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ностальгия по 90ым.Балтика и Черноморец)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 13:05) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СуперШтангист
Дрезине подсунули Балтику предбанкротную, опять Стаканыч постарался, с такими "жеребъёвками", опять КЧ возьмут и будут понтоваться, мол смотрите, мы опять взяли кубок мира.

ты болен чувак. лечись.


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:23) #
  • -7
  •  (19)
online
Болеет за:
«Терек»
Дрезине подсунули Балтику предбанкротную, опять Стаканыч постарался, с такими "жеребъёвками", опять КЧ возьмут и будут понтоваться, мол смотрите, мы опять взяли кубок мира.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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