"Спартак" в 1/16 финала Кубка России сыграет с "Черноморцем", "Локомотив" - с "Балтикой"

В Доме Футбола проходит жеребьёвка 1/16 финала Кубка России.По её итогам московский "Спартак" отправится в гости к новороссийскому "Черноморцу". Чемпион страны "Локомотив" сыграет в Калининграде с "Балтикой".Красно-белые в последний раз становились обладателями трофея в 2003 году, железнодорожники - в 2017.