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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Массимо Каррера: меня не интересует, что там говорит отец Кутепова
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что его не волную высказывания отца защитника красно-белых Ильи Кутепова.
Отец Кутепова выразил мнение, что "Спартаку" следовало бы переподписать с футболистом контракт на улучшенных условиях. Кроме того, он заявил, что иногда не понимает решения Карреры.
"Спросите у него. Я говорю об игроке. Что там говорит отец — меня не интересует. Это его дело.
Конечно, на моем отношении к Илье эти слова не сказались. Почему это должно как-то влиять?
Он не играл, потому что был травмирован и не тренировался только по этим причинам", - цитирует Карреру Sport24.
Отец Кутепова выразил мнение, что "Спартаку" следовало бы переподписать с футболистом контракт на улучшенных условиях. Кроме того, он заявил, что иногда не понимает решения Карреры.
"Спросите у него. Я говорю об игроке. Что там говорит отец — меня не интересует. Это его дело.
Конечно, на моем отношении к Илье эти слова не сказались. Почему это должно как-то влиять?
Он не играл, потому что был травмирован и не тренировался только по этим причинам", - цитирует Карреру Sport24.
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