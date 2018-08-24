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Массимо Каррера: меня не интересует, что там говорит отец Кутепова

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что его не волную высказывания отца защитника красно-белых Ильи Кутепова.

Отец Кутепова выразил мнение, что "Спартаку" следовало бы переподписать с футболистом контракт на улучшенных условиях. Кроме того, он заявил, что иногда не понимает решения Карреры.

"Спросите у него. Я говорю об игроке. Что там говорит отец — меня не интересует. Это его дело.

Конечно, на моем отношении к Илье эти слова не сказались. Почему это должно как-то влиять?

Он не играл, потому что был травмирован и не тренировался только по этим причинам", - цитирует Карреру Sport24.
Теги: Каррера Кутепов Спартак
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