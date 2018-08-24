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"Локомотив" поздравил Эдера с рождением сына

Нападающий "Локомотива" Эдер стал отцом.

Супруга футболиста Санни родила сына. Этот ребенок стал первым для пары.

Теги: Эдер Локомотив
Сегодня, 21:58
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