"Локомотив" поздравил Эдера с рождением сына

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Супруга футболиста Санни родила сына. Этот ребенок стал первым для пары.
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