Рамиль Шейдаев: знал, что "Крылья" всегда играют в атакующий футбол

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:35
Манджукич отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", несмотря на увеличение зарплаты до 5 млн евро
Манджукич отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", несмотря на увеличение зарплаты до 5 млн евро
10:15
Фабрицио Раванелли: если узнаю, что кто-то из игроков киевского "Арсенала" сливает матчи - убью его (3)
Фабрицио Раванелли: если узнаю, что кто-то из игроков киевского "Арсенала" сливает матчи - убью его (3)
09:39
Александр Бубнов: в "Спартаке" не забыли, что "Динамо" не позволило им попасть в Лигу чемпионов (3)
Александр Бубнов: в "Спартаке" не забыли, что "Динамо" не позволило им попасть в Лигу чемпионов (3)
09:12
Дмитриев: Краневиттер не соответствовал уровню ЛЕ. Всё пошло по сценарию "Зенита" после его замены (2)
Дмитриев: Краневиттер не соответствовал уровню ЛЕ. Всё пошло по сценарию "Зенита" после его замены (2)
08:43
Эриксен отказывается продлевать контракт с "Тоттенхэмом", требуя зарплату как у Кейна и Льориса
Эриксен отказывается продлевать контракт с "Тоттенхэмом", требуя зарплату как у Кейна и Льориса
08:13
Массимо Каррера: Фернандо не жмёт мне руку после замен? Всё нормально, каждый реагирует по-своему (8)
Массимо Каррера: Фернандо не жмёт мне руку после замен? Всё нормально, каждый реагирует по-своему (8)
00:02
Дебют Роналду в Турине, Анчелотти против «Милана» Гаттузо и агония Моуринью перед «Тоттенхэмом». Европейские матчи, которые надо смотреть
Дебют Роналду в Турине, Анчелотти против «Милана» Гаттузо и агония Моуринью перед «Тоттенхэмом». Европейские матчи, которые надо смотреть
Вчера, 23:44
"Хетафе" обыграл "Эйбар"
"Хетафе" обыграл "Эйбар"
Вчера, 23:37
"Бавария" победила "Хоффенхайм" в первом туре чемпионата Германии, несмотря на 2 отменённых гола
"Бавария" победила "Хоффенхайм" в первом туре чемпионата Германии, несмотря на 2 отменённых гола
Вчера, 23:29
Мария Орзул: боление за "Динамо" научило меня терпеть (5)
Мария Орзул: боление за "Динамо" научило меня терпеть (5)
Вчера, 22:19
Возможный новичок ЦСКА оформляет российскую визу (6)
Возможный новичок ЦСКА оформляет российскую визу (6)
Вчера, 22:08
Олег Кононов: офсайд перед пенальти скорее был, чем не был (5)
Олег Кононов: офсайд перед пенальти скорее был, чем не был (5)
Вчера, 22:01
Валерий Карпин: была мужская хорошая игра
Валерий Карпин: была мужская хорошая игра
Вчера, 21:58
"Локомотив" поздравил Эдера с рождением сына
"Локомотив" поздравил Эдера с рождением сына
Вчера, 21:46
Новый скандал: "Арсенал" снова пострадал от судей? Гол "Ростова" пришёл из офсайда? (фото) (38)
Новый скандал: "Арсенал" снова пострадал от судей? Гол "Ростова" пришёл из офсайда? (фото) (38)
Вчера, 21:23
"Ростов" в Туле выиграл у "Арсенала" (31)
"Ростов" в Туле выиграл у "Арсенала" (31)
Вчера, 21:17
Названы самые популярные футбольные клубы в мире (8)
Названы самые популярные футбольные клубы в мире (8)
Вчера, 21:09
Кристиан Нобоа успешно прооперирован в Барселоне (2)
Кристиан Нобоа успешно прооперирован в Барселоне (2)
Рамиль Шейдаев: знал, что "Крылья" всегда играют в атакующий футбол
Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями от перехода в самарский клуб и вспомнил о выступлениях в Лиге чемпионов за «Карабах».
— Главное — выйти на новый, высокий уровень. Для меня переход в «Крылья Советов» — шаг вперед. Я перешел в хороший клуб с богатой историей, красивой, большой, современной ареной! Контракт заключили всего на год, потому что сошлись на том, что на данный момент так будет лучше и для меня, и для клуба.
Я руководствовался как раз желанием главного тренера видеть меня в составе команды. Конечно, никто не гарантирует мне места в основном составе — как и в любом клубе, в «Крыльях» высокая конкуренция. Но это естественный отбор: буду лучше — буду играть.
— На мой взгляд, комбинационный стиль «Крыльев» подходит вам как нельзя лучше.
— Согласен. При переходе этот вопрос обсуждался, я знал, что «Крылья Советов» всегда играют в атакующий футбол. Был уверен, что мне, нападающему, будет интересно в такой команде. Так и произошло. Очков пока мало, но по игре мы выглядим неплохо.
О Лиге чемпионов остались самые приятные воспоминания. Мы провели свои силы на самом высоком уровне, играли с настоящими европейскими грандами — «Челси», «Ромой» и тем же «Атлетико». Самый памятный матч? Наверное, в Мадриде, где мы добились ничьей 1:1. По счету неплохими были и матчи с «Ромой» — 1:2 дома и 0:1 в гостях. Это не такая большая разница, как с «Челси». Наверное, мы могли бы зацепиться за выход в плей-офф, но не повезло, — приводит слова Шейдаева «Спорт День за Днем».
«Крылья Советов» забили в первых четырёх турах РПЛ один мяч, а в прошлом сезоне ФНЛ забили на 8 голов меньше, чем «Енисей».
— Главное — выйти на новый, высокий уровень. Для меня переход в «Крылья Советов» — шаг вперед. Я перешел в хороший клуб с богатой историей, красивой, большой, современной ареной! Контракт заключили всего на год, потому что сошлись на том, что на данный момент так будет лучше и для меня, и для клуба.
Я руководствовался как раз желанием главного тренера видеть меня в составе команды. Конечно, никто не гарантирует мне места в основном составе — как и в любом клубе, в «Крыльях» высокая конкуренция. Но это естественный отбор: буду лучше — буду играть.
— На мой взгляд, комбинационный стиль «Крыльев» подходит вам как нельзя лучше.
— Согласен. При переходе этот вопрос обсуждался, я знал, что «Крылья Советов» всегда играют в атакующий футбол. Был уверен, что мне, нападающему, будет интересно в такой команде. Так и произошло. Очков пока мало, но по игре мы выглядим неплохо.
О Лиге чемпионов остались самые приятные воспоминания. Мы провели свои силы на самом высоком уровне, играли с настоящими европейскими грандами — «Челси», «Ромой» и тем же «Атлетико». Самый памятный матч? Наверное, в Мадриде, где мы добились ничьей 1:1. По счету неплохими были и матчи с «Ромой» — 1:2 дома и 0:1 в гостях. Это не такая большая разница, как с «Челси». Наверное, мы могли бы зацепиться за выход в плей-офф, но не повезло, — приводит слова Шейдаева «Спорт День за Днем».
«Крылья Советов» забили в первых четырёх турах РПЛ один мяч, а в прошлом сезоне ФНЛ забили на 8 голов меньше, чем «Енисей».
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.