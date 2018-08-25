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Рамиль Шейдаев: знал, что "Крылья" всегда играют в атакующий футбол

Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями от перехода в самарский клуб и вспомнил о выступлениях в Лиге чемпионов за «Карабах».

— Главное — выйти на новый, высокий уровень. Для меня переход в «Крылья Советов» — шаг вперед. Я перешел в хороший клуб с богатой историей, красивой, большой, современной ареной! Контракт заключили всего на год, потому что сошлись на том, что на данный момент так будет лучше и для меня, и для клуба.

Я руководствовался как раз желанием главного тренера видеть меня в составе команды. Конечно, никто не гарантирует мне места в основном составе — как и в любом клубе, в «Крыльях» высокая конкуренция. Но это естественный отбор: буду лучше — буду играть.

— На мой взгляд, комбинационный стиль «Крыльев» подходит вам как нельзя лучше.

— Согласен. При переходе этот вопрос обсуждался, я знал, что «Крылья Советов» всегда играют в атакующий футбол. Был уверен, что мне, нападающему, будет интересно в такой команде. Так и произошло. Очков пока мало, но по игре мы выглядим неплохо.

О Лиге чемпионов остались самые приятные воспоминания. Мы провели свои силы на самом высоком уровне, играли с настоящими европейскими грандами — «Челси», «Ромой» и тем же «Атлетико». Самый памятный матч? Наверное, в Мадриде, где мы добились ничьей 1:1. По счету неплохими были и матчи с «Ромой» — 1:2 дома и 0:1 в гостях. Это не такая большая разница, как с «Челси». Наверное, мы могли бы зацепиться за выход в плей-офф, но не повезло, — приводит слова Шейдаева «Спорт День за Днем».

«Крылья Советов» забили в первых четырёх турах РПЛ один мяч, а в прошлом сезоне ФНЛ забили на 8 голов меньше, чем «Енисей».
Теги: Крылья Советов Шейдаев Карабах
Сегодня, 11:12
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