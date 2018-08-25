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Андрей Червиченко: "Спартак"? Очередная вымученная победа с минимальным счётом, о чём тут говорить?

Андрей Червиченко: "Спартак"? Очередная вымученная победа с минимальным счётом, о чём тут говорить? Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Динамо" (2:1) в 5-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

В начале матча мучил вопрос: "Спартак" такой сильный или "Динамо" такое слабое? В итоге к 20-й минуте понял, что "Динамо" очень слабое. Скорости нет, сыгранности нет, взаимодействия нет. И это странно, ведь в тренерском штабе вроде присутствует Юрий Никифоров, а в "квадрат" на тренировках, видимо, не играют, ведь футболисты больше двух-трёх передач сделать не могут, быстро теряют мяч. Столько невынужденных ошибок... такое количество брака в передачах и других компонентах просто удивляло! Про оборону и говорить нечего.

Активность "Динамо" во втором тайме? "Спартак" забил два, после чего сбавил обороты. Да и оборона гостей стала меньше ошибаться. Честно говоря, "Спартак" особо ничем и не удивил, ничего такого в атаке команда сегодня не предлагала. Обороне "Динамо" было достаточно закрыть движения Промеса вправо и всё, ведь его попытки уйти влево немного смешны. А оба пропущенных мяча "Динамо" - следствие ошибок защитников.

- О пропущенном мяче с центра поля Александра Максименко:

Его ошибку в матче с ПАОК я оправдывал молодостью и нервозностью. А сегодняшний мяч Рыкова уже тянет на уровень безответственности вратаря. Не должен голкипер лидеров чемпионата пропускать с центра поля. Самое смешное, что мяч с центра поля - первый для Максименко, пропущенный в Премьер-Лиге, естественно, в памяти он останется навсегда. Теперь самое главное - отнестись вратарю к этому голу с юмором и не зацикливаться, потому что так можно и "поплыть", начав запускать регулярно.

- О состоянии обеих команд:

У "Динамо", на мой взгляд, очень всё нехорошо. Ни сыгранности, ни ответственности. Когда мяч у команды - регулярно его теряют в абсолютно спокойных ситуациях. А "Спартак"... очередная вымученная победа с минимальным счётом, о чём тут говорить? Я думаю, состояние "Спартака" будет хорошо видно в предстоящем матче против "Зенита".

- Об игре 6-го тура "Зенит" - "Спартак":

Думаю, питерцы выиграют с разницей в один мяч. На мой взгляд, "Зенит" выглядит предпочтительнее. "Спартак" очень хорош в атаке, и оборона потихоньку начинает вырисовываться, очень интересное решение по Мельгарехо, мысль неплохая, как показывает практика. Нужно будет смотреть, как всё это будет выглядеть на фоне "Зенита", но в целом, ничего непроходимого для питерцев в принципе нет в обороне "красно-белых".
Теги: Червиченко Спартак Динамо
Сегодня, 21:49
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(6)
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:02) #
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online

кто у него интервью берёт, он же совсем одурел?!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№6 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ненавижу Червиченко, за вечное подлизывание свиньям. angry

ну ты же обтекаю подлизываеш


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:08) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Ненавижу Червиченко, за вечное подлизывание свиньям.

laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:00) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
Не ревнуй лизать это твоя роль, толстый даже рядом не валялся, или валялся?
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:00) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ненавижу Червиченко, за вечное подлизывание свиньям. angry

Ой, зачем же ты лукавишь, ты к нему постоянно по имени отчеству обращаешься и поешь ему дифирамбы. Не поленись посмотри свой архив.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: Викторис (Сегодня, 21:54) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Худеть нужно а не бздеть
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:53) #
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  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Ненавижу Червиченко, за вечное подлизывание свиньям. angry


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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