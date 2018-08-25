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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
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Андрей Червиченко: "Спартак"? Очередная вымученная победа с минимальным счётом, о чём тут говорить?
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Динамо" (2:1) в 5-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
В начале матча мучил вопрос: "Спартак" такой сильный или "Динамо" такое слабое? В итоге к 20-й минуте понял, что "Динамо" очень слабое. Скорости нет, сыгранности нет, взаимодействия нет. И это странно, ведь в тренерском штабе вроде присутствует Юрий Никифоров, а в "квадрат" на тренировках, видимо, не играют, ведь футболисты больше двух-трёх передач сделать не могут, быстро теряют мяч. Столько невынужденных ошибок... такое количество брака в передачах и других компонентах просто удивляло! Про оборону и говорить нечего.
Активность "Динамо" во втором тайме? "Спартак" забил два, после чего сбавил обороты. Да и оборона гостей стала меньше ошибаться. Честно говоря, "Спартак" особо ничем и не удивил, ничего такого в атаке команда сегодня не предлагала. Обороне "Динамо" было достаточно закрыть движения Промеса вправо и всё, ведь его попытки уйти влево немного смешны. А оба пропущенных мяча "Динамо" - следствие ошибок защитников.
- О пропущенном мяче с центра поля Александра Максименко:
Его ошибку в матче с ПАОК я оправдывал молодостью и нервозностью. А сегодняшний мяч Рыкова уже тянет на уровень безответственности вратаря. Не должен голкипер лидеров чемпионата пропускать с центра поля. Самое смешное, что мяч с центра поля - первый для Максименко, пропущенный в Премьер-Лиге, естественно, в памяти он останется навсегда. Теперь самое главное - отнестись вратарю к этому голу с юмором и не зацикливаться, потому что так можно и "поплыть", начав запускать регулярно.
- О состоянии обеих команд:
У "Динамо", на мой взгляд, очень всё нехорошо. Ни сыгранности, ни ответственности. Когда мяч у команды - регулярно его теряют в абсолютно спокойных ситуациях. А "Спартак"... очередная вымученная победа с минимальным счётом, о чём тут говорить? Я думаю, состояние "Спартака" будет хорошо видно в предстоящем матче против "Зенита".
- Об игре 6-го тура "Зенит" - "Спартак":
Думаю, питерцы выиграют с разницей в один мяч. На мой взгляд, "Зенит" выглядит предпочтительнее. "Спартак" очень хорош в атаке, и оборона потихоньку начинает вырисовываться, очень интересное решение по Мельгарехо, мысль неплохая, как показывает практика. Нужно будет смотреть, как всё это будет выглядеть на фоне "Зенита", но в целом, ничего непроходимого для питерцев в принципе нет в обороне "красно-белых".
- Об игре:
В начале матча мучил вопрос: "Спартак" такой сильный или "Динамо" такое слабое? В итоге к 20-й минуте понял, что "Динамо" очень слабое. Скорости нет, сыгранности нет, взаимодействия нет. И это странно, ведь в тренерском штабе вроде присутствует Юрий Никифоров, а в "квадрат" на тренировках, видимо, не играют, ведь футболисты больше двух-трёх передач сделать не могут, быстро теряют мяч. Столько невынужденных ошибок... такое количество брака в передачах и других компонентах просто удивляло! Про оборону и говорить нечего.
Активность "Динамо" во втором тайме? "Спартак" забил два, после чего сбавил обороты. Да и оборона гостей стала меньше ошибаться. Честно говоря, "Спартак" особо ничем и не удивил, ничего такого в атаке команда сегодня не предлагала. Обороне "Динамо" было достаточно закрыть движения Промеса вправо и всё, ведь его попытки уйти влево немного смешны. А оба пропущенных мяча "Динамо" - следствие ошибок защитников.
- О пропущенном мяче с центра поля Александра Максименко:
Его ошибку в матче с ПАОК я оправдывал молодостью и нервозностью. А сегодняшний мяч Рыкова уже тянет на уровень безответственности вратаря. Не должен голкипер лидеров чемпионата пропускать с центра поля. Самое смешное, что мяч с центра поля - первый для Максименко, пропущенный в Премьер-Лиге, естественно, в памяти он останется навсегда. Теперь самое главное - отнестись вратарю к этому голу с юмором и не зацикливаться, потому что так можно и "поплыть", начав запускать регулярно.
- О состоянии обеих команд:
У "Динамо", на мой взгляд, очень всё нехорошо. Ни сыгранности, ни ответственности. Когда мяч у команды - регулярно его теряют в абсолютно спокойных ситуациях. А "Спартак"... очередная вымученная победа с минимальным счётом, о чём тут говорить? Я думаю, состояние "Спартака" будет хорошо видно в предстоящем матче против "Зенита".
- Об игре 6-го тура "Зенит" - "Спартак":
Думаю, питерцы выиграют с разницей в один мяч. На мой взгляд, "Зенит" выглядит предпочтительнее. "Спартак" очень хорош в атаке, и оборона потихоньку начинает вырисовываться, очень интересное решение по Мельгарехо, мысль неплохая, как показывает практика. Нужно будет смотреть, как всё это будет выглядеть на фоне "Зенита", но в целом, ничего непроходимого для питерцев в принципе нет в обороне "красно-белых".
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