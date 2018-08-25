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Массимо Каррера - о ляпе Максименко: такие ошибки может допустить любой голкипер. Даже вратарь "Ливерпуля" ошибался в финале ЛЧ

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поддержал 20-летнего вратаря Александра Максименко, который в домашнем матче 5-го тура РПЛ с "Динамо" (2:1) пропустил гол после удара с чужой половины поля.

"Это те ошибки, которые может допустить любой вратарь в мире. Это не связано ни с возрастом, ни с ростом. Даже вратарь "Ливерпуля" ошибается в финале Лиги чемпионов.

Самое главное, чтобы он не слушал подобные комментарии, что он не может играть. Таким образом молодежь убивается. Это молодой вратарь, который должен расти.

Если поливать его после каждой ошибки — это значит не давать уверенности игроку", - цитирует Карреру Sport24.
Теги: Каррера Максименко Спартак Динамо
Сегодня, 22:23
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(4)
№3 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:36) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: miktar
Пусть "первенца" тренирует лучший вратарь по версии рэфэсе ребров! (или как там с похожей фамилией)

мухтар брысь под лавку,ну выпил банку пива,успокойся и спать


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 22:26) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Хорошо сказал...по делу...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 22:26) #
  • -4
  •  (8)

Пусть "первенца" тренирует лучший вратарь по версии рэфэсе ребров! (или как там с похожей фамилией)


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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