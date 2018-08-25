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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Евгений Кафельников: лучше бы победили "Динамо" в последнем туре прошлого чемпионата, чем сейчас (2)
Евгений Кафельников: лучше бы победили "Динамо" в последнем туре прошлого чемпионата, чем сейчас (2)
22:23
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Массимо Каррера - о ляпе Максименко: такие ошибки может допустить любой голкипер. Даже вратарь "Ливерпуля" ошибался в финале ЛЧ (3)
22:06
Рыков уже забивал "Спартаку" со сверхдальней дистанции. Тогда в воротах был Песьяков (видео) (6)
Рыков уже забивал "Спартаку" со сверхдальней дистанции. Тогда в воротах был Песьяков (видео) (6)
22:01
Валерий Рейнгольд: что сделал Максименко... это надо уметь. Думаю, он долго будет переживать (3)
Валерий Рейнгольд: что сделал Максименко... это надо уметь. Думаю, он долго будет переживать (3)
21:54
Максименко - худший в лучшей команде, Шунин - наоборот. Оценки дерби "Спартак" - "Динамо" (12)
Максименко - худший в лучшей команде, Шунин - наоборот. Оценки дерби "Спартак" - "Динамо" (12)
21:49
Андрей Червиченко: "Спартак"? Очередная вымученная победа с минимальным счётом, о чём тут говорить? (7)
Андрей Червиченко: "Спартак"? Очередная вымученная победа с минимальным счётом, о чём тут говорить? (7)
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"Руки прочь от Хохлова!" Фанаты "Динамо" поддержали своего тренера в матче со "Спартаком" (фото) (3)
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19:29
Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове (32)
Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове (32)
18:36
31-летний главный тренер "Хоффенхайма" в матче с "Баварией" был с макияжем на лице (фото) (15)
31-летний главный тренер "Хоффенхайма" в матче с "Баварией" был с макияжем на лице (фото) (15)
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Массимо Каррера - о ляпе Максименко: такие ошибки может допустить любой голкипер. Даже вратарь "Ливерпуля" ошибался в финале ЛЧ
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поддержал 20-летнего вратаря Александра Максименко, который в домашнем матче 5-го тура РПЛ с "Динамо" (2:1) пропустил гол после удара с чужой половины поля.
"Это те ошибки, которые может допустить любой вратарь в мире. Это не связано ни с возрастом, ни с ростом. Даже вратарь "Ливерпуля" ошибается в финале Лиги чемпионов.
Самое главное, чтобы он не слушал подобные комментарии, что он не может играть. Таким образом молодежь убивается. Это молодой вратарь, который должен расти.
Если поливать его после каждой ошибки — это значит не давать уверенности игроку", - цитирует Карреру Sport24.
"Это те ошибки, которые может допустить любой вратарь в мире. Это не связано ни с возрастом, ни с ростом. Даже вратарь "Ливерпуля" ошибается в финале Лиги чемпионов.
Самое главное, чтобы он не слушал подобные комментарии, что он не может играть. Таким образом молодежь убивается. Это молодой вратарь, который должен расти.
Если поливать его после каждой ошибки — это значит не давать уверенности игроку", - цитирует Карреру Sport24.
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