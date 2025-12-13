Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Турецкий клуб может подписать Рюдигера из "Реала" зимой

Турецкий "Галатасарай" рассматривает возможность приобретения защитника "Реала" Антонио Рюдигера в зимнее трансферное окно.
Фото: Getty Images
По информации источника, "Галатасарай" рассматривает Рюдигера как основную цель в зимнее трансферное окно. В подписании игрока заинтересован главный тренер клуба Окан Бурук.

Антонио Рюдигер является футболистом мадридского "Реала" с начала июля 2022 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 5 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с немецким футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 32-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.

На данный момент "Галатасарай" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 36 очков в 15-ти матчах.

Источник: AS

