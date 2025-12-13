Турецкий клуб может подписать Рюдигера из "Реала" зимой

По информации источника, "Галатасарай" рассматривает Рюдигера как основную цель в зимнее трансферное окно. В подписании игрока заинтересован главный тренер клуба Окан Бурук.
Антонио Рюдигер является футболистом мадридского "Реала" с начала июля 2022 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 5 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с немецким футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 32-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.
На данный момент "Галатасарай" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 36 очков в 15-ти матчах.
Источник: AS
Фото: Getty Images