Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Дмитрий Черышев оценил 2025 год для сборной России

Бывший игрок сборной России Дмитрий Черышев высказался о выступлениях национальной команды в 2025 году.
Фото: РФС
"Сборная России нормально провела год с учетом обстоятельств. Товарищеские матчи в 2025 году были нужны для поддержки штанов сборной России. В текущих условиях важно собираться и просматривать кандидатур для национальной команды", - сказал Черышев Metaratings.

В 2025 году национальная команда России провела 10 товарищеских матчей. Сборная одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение в игре против Чили (0:2).

Главным тренером национальной команды является Валерий Карпин. Под руководством российского специалиста сборная провела 30 матчей, одержала 20 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

Напомним, сборная России отстранена от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

