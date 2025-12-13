Дмитрий Черышев оценил 2025 год для сборной России

"Сборная России нормально провела год с учетом обстоятельств. Товарищеские матчи в 2025 году были нужны для поддержки штанов сборной России. В текущих условиях важно собираться и просматривать кандидатур для национальной команды", - сказал Черышев Metaratings.
В 2025 году национальная команда России провела 10 товарищеских матчей. Сборная одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение в игре против Чили (0:2).
Главным тренером национальной команды является Валерий Карпин. Под руководством российского специалиста сборная провела 30 матчей, одержала 20 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
Напомним, сборная России отстранена от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
