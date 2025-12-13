Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Представитель Дзюбы назвал главные итоги 2025 года для игрока

Представитель нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы Леонид Гольдман назвал главные итоги календарного года для футболиста.
Фото: ФК "Акрон"
"Главными итогами календарного года для Дзюбы стали два рекорда, которые побил Артём - по голам за сборную России и по забитым мячам среди россиян во всех турнирах. Понятно, что на первом месте всегда клубные успехи, но, если говорить про личные достижения, обе цели были достигнуты, хотя в одну из них мало кто верил", - сказал Гольдман Sport24.

Артем Дзюба является игроком тольяттинского "Акрона" с начала сентября 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 16 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 37-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

9 марта 2025 года Дзюба побил рекорд по голам среди россиян, забив 234 мяча. 19 марта нападающий забил 31-й гол в составе сборной России, побив рекорд Александра Кержакова.

