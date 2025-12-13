"Главными итогами календарного года для Дзюбы стали два рекорда, которые побил Артём - по голам за сборную России и по забитым мячам среди россиян во всех турнирах. Понятно, что на первом месте всегда клубные успехи, но, если говорить про личные достижения, обе цели были достигнуты, хотя в одну из них мало кто верил", - сказал Гольдман Sport24.
Артем Дзюба является игроком тольяттинского "Акрона" с начала сентября 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 16 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 37-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
9 марта 2025 года Дзюба побил рекорд по голам среди россиян, забив 234 мяча. 19 марта нападающий забил 31-й гол в составе сборной России, побив рекорд Александра Кержакова.
Представитель Дзюбы назвал главные итоги 2025 года для игрока
Представитель нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы Леонид Гольдман назвал главные итоги календарного года для футболиста.
Фото: ФК "Акрон"