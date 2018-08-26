Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Руслан Камболов: "Рубин" с каждым матчем выступает все лучше и лучше

Защитник "Рубина" Руслан Камболов прокомментировал итоги матча против ЦСКА (1:1) в 5-м туре РПЛ.

"Три домашних игры провели хорошо. Возможно, качество матчей было не самым лучшим, но по самоотдаче вопросов нет. С каждой встречей выступаем все лучше и лучше. В таблицу пока не смотрим. Разбираем каждого соперника и выходим с мыслями о победе.

Почему чуть не пропустили на последних минутах? Всегда об этом говорим. Но важно не зацикливаться на этом. Или концентрацию теряем, или просто не заслуживаем победу или ничью. Надо делать выводы", - цитирует Камболова Sport24.
Теги: Камболов Рубин ЦСКА
Сегодня, 13:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.