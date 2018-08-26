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Константин Савичев: какие-то выплаты в "Анжи" есть, но задержки по деньгам все равно идут

Полузащитник "Анжи" Константин Савичев после поражения от "Локомотива" со счетом 1:2, отметил, что руководство клуба обнадежило игроков в финансовом плане.

– Как сейчас в клубе с финансами?

– Это не ко мне вопрос.

– Просто появилась информация, что пошли какие-то подвижки.

– Как нам сказали, лед тронулся в положительную сторону. Посмотрим, как будет дальше.

– Что значит "лед тронулся"?

– Руководство говорит, что все будет нормально.

– Пока только обещания?

– Какие-то маленькие выплаты есть, но задержки идут.

– Есть еще силы держаться?

– Наше дело – играть. Мы будем выходить на каждый матч. Если руководство говорит, что все в порядке – мы ему доверяем. Деньги пока отходят на второй план. Если будет результат – будут и деньги.

– Вы верите, что "Анжи" продержится до конца сезона?

– Верю, и нам говорят, что все будет хорошо. Это нас обнадеживает. Никаких панических настроений я пока не вижу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Анжи
Сегодня, 23:11
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