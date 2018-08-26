Константин Савичев: какие-то выплаты в "Анжи" есть, но задержки по деньгам все равно идут

Полузащитник "Анжи" Константин Савичев после поражения от "Локомотива" со счетом 1:2, отметил, что руководство клуба обнадежило игроков в финансовом плане.– Это не ко мне вопрос.– Как нам сказали, лед тронулся в положительную сторону. Посмотрим, как будет дальше.– Руководство говорит, что все будет нормально.– Какие-то маленькие выплаты есть, но задержки идут.– Наше дело – играть. Мы будем выходить на каждый матч. Если руководство говорит, что все в порядке – мы ему доверяем. Деньги пока отходят на второй план. Если будет результат – будут и деньги.– Верю, и нам говорят, что все будет хорошо. Это нас обнадеживает. Никаких панических настроений я пока не вижу.