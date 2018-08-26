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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Константин Савичев: какие-то выплаты в "Анжи" есть, но задержки по деньгам все равно идут
Полузащитник "Анжи" Константин Савичев после поражения от "Локомотива" со счетом 1:2, отметил, что руководство клуба обнадежило игроков в финансовом плане.
– Как сейчас в клубе с финансами?
– Это не ко мне вопрос.
– Просто появилась информация, что пошли какие-то подвижки.
– Как нам сказали, лед тронулся в положительную сторону. Посмотрим, как будет дальше.
– Что значит "лед тронулся"?
– Руководство говорит, что все будет нормально.
– Пока только обещания?
– Какие-то маленькие выплаты есть, но задержки идут.
– Есть еще силы держаться?
– Наше дело – играть. Мы будем выходить на каждый матч. Если руководство говорит, что все в порядке – мы ему доверяем. Деньги пока отходят на второй план. Если будет результат – будут и деньги.
– Вы верите, что "Анжи" продержится до конца сезона?
– Верю, и нам говорят, что все будет хорошо. Это нас обнадеживает. Никаких панических настроений я пока не вижу.
"Спорт-Экспресс"
– Как сейчас в клубе с финансами?
– Это не ко мне вопрос.
– Просто появилась информация, что пошли какие-то подвижки.
– Как нам сказали, лед тронулся в положительную сторону. Посмотрим, как будет дальше.
– Что значит "лед тронулся"?
– Руководство говорит, что все будет нормально.
– Пока только обещания?
– Какие-то маленькие выплаты есть, но задержки идут.
– Есть еще силы держаться?
– Наше дело – играть. Мы будем выходить на каждый матч. Если руководство говорит, что все в порядке – мы ему доверяем. Деньги пока отходят на второй план. Если будет результат – будут и деньги.
– Вы верите, что "Анжи" продержится до конца сезона?
– Верю, и нам говорят, что все будет хорошо. Это нас обнадеживает. Никаких панических настроений я пока не вижу.
"Спорт-Экспресс"
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