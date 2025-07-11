- Предложение из "Спартака" было, но он сам туда не перешел. Не потому, что мы его отговорили, а потому, что сам Кордоба отказался туда идти. Уверен, он видел все труды и всю нашу заинтересованность, чтобы его оставить. Думаю, это и перевесило.
Напомним, осенью прошлого года нападающему "Краснодара" Джону Кордобе предлагал контракт московский "Спартак". В ноябре колумбиец принял решение продлить соглашение с "быками".
В минувшем сезоне Кордоба принял участие в 25 матчах за краснодарскую команду в чемпионате России, забил 12 голов, отдал 7 результативных передач на партнеров и помог клубу завоевать звание чемпиона страны. По итогам сезона форвард был признан лучшим игроком и лучшим нападающим РПЛ.
Источник: "СЭ"
Мусаев: Кордоба не перешел в "Спартак" не потому, что мы отговорили. Он сам отказался туда идти
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, почему форвард Джон Кордоба не ушел в московский "Спартак".
Фото: РПЛ