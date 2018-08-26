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Александр Панов: поддержим наш "Спартак" в Питере!

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов призвал болельщиков "Спартака" поддержать команду в матче с "Зенитом" в Санкт-Петербурге 2 сентября.

"Готовимся на выезд! Поддержим наш "Спартак в Питере!", - написал Панов в Инстаграме.
Теги: Панов Спартак Зенит
Сегодня, 23:49
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