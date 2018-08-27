Суд опять не стал рассматривать заявление "Тосно" о банкротстве

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без внимания заявление "Тосно" о собственном банкротстве. Как сообщают РИА Новости, суд не стал рассматривать заявление, так как клуб не направил копии заявления о банкротстве и прилагаемые к нему документы в адрес кредиторов и уполномоченного органа.Ранее суд уже оставлял дело без движения до 21 августа. В этот срок клуб должен был устранить нарушения, однако не сделал этого.В прошлом сезоне "Тосно" стал победителем Кубка России и вылетел из премьер-лиги. Из-за долгов клуб не прошел лицензирование ФНЛ и прекратил существование.