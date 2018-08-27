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Антон Шунин: делал все, чтобы попасть в сборную России

Вратарь "Динамо" Антон Шунин поделился впечатлениями от попадания в состав сборной России на ближайшие матчи с Турцией и Чехией.

"Для меня это очень приятная новость! Я делал все, чтобы попасть в сборную. В последнее время не общался с Черчесовым. Мы виделись зимой в Турции на сборах. Поздоровались, узнали, как дела друг у друга. У нас сложились рабочие отношения, как игрок-тренер. Выступление нашей сборной на чемпионате мира говорит само за себя. Станислав Саламович все показал и доказал результатом и работой", - цитирует Шунина Sport24.
Теги: Шунин Сборная России
Сегодня, 17:22
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№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мастер спорта по симуляциям подъехал.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: перепитуля СПб (Сегодня, 17:26) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Сделал всё - дал взятку от нажитого непосильным трудом ради смеха от звания ЧЛЕНА
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
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