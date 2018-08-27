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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Александр Шикунов: в "Локомотиве" работает Сухина, в "Енисее" - Егоров. Дай Бог им
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов поделился своими впечатлениями от судейства после поражения самарцев в игре с "Енисеем" (0:1). Михаил Вилков удалил полузащитника "Крыльев" Олега Ланина, а также не поставил одиннадцатиметровый удар в довольно спорном эпизоде:
- Не привык я говорить насчет судейства, - сказал Шикунов в эфире "8-16" на телеканале Матч Премьер. - Мне показалось, что был пенальти [в эпизоде, в котором Ятченко сыграл рукой]. По удалению у меня претензий не возникло.
- Как вы относитесь к тому, что бывших арбитров приглашают некоторые клубы премьер-лиги?
- А вы намекаете на что-то? У нас таких планов нет. Это решение каждого клуба. В "Локомотиве" Сухина работает, в "Енисее" Егоров. Дай бог им, пусть работают.
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