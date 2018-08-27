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Александр Шикунов: в "Локомотиве" работает Сухина, в "Енисее" - Егоров. Дай Бог им

Александр Шикунов: в "Локомотиве" работает Сухина, в "Енисее" - Егоров. Дай Бог им

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов поделился своими впечатлениями от судейства после поражения самарцев в игре с "Енисеем" (0:1). Михаил Вилков удалил полузащитника "Крыльев" Олега Ланина, а также не поставил одиннадцатиметровый удар в довольно спорном эпизоде:

- Не привык я говорить насчет судейства, - сказал Шикунов в эфире "8-16" на телеканале Матч Премьер. - Мне показалось, что был пенальти [в эпизоде, в котором Ятченко сыграл рукой]. По удалению у меня претензий не возникло.

- Как вы относитесь к тому, что бывших арбитров приглашают некоторые клубы премьер-лиги?

- А вы намекаете на что-то? У нас таких планов нет. Это решение каждого клуба. В "Локомотиве" Сухина работает, в "Енисее" Егоров. Дай бог им, пусть работают.

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Теги: Крылья Советов Енисей Тихонов Аленичев Шикунов
Сегодня, 21:15
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№1 Написал: Коля Парнов (Сегодня, 22:01) #
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народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ----- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
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