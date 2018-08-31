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Дмитрий Хохлов: задача "Динамо" - еврокубки

Главный тренер московского "Динамо" рассказал о том, какие цели поставлены перед командой на текущий сезон:

– Какая задача поставлена перед командой?

– Попадание в еврокубки.

– Это реально?

– Полтора года назад, если бы спросили у Семака или Газизова, какое место займет "Уфа", может они и понимали, что очень тяжело, но команда попала в еврокубки. К этому стремиться нужно, нельзя передавливать игроков. Объективно могу сказать, что в тройку нам не залезть, - цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".

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Теги: Динамо Хохлов
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