Промес намекнул на отъезд

............ A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on Aug 31, 2018 at 12:00am PDT

Нападающий "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес оставил пост в Инстаграме. Футболист московского клуба игрок сидит на фоне расписания вылета самолетов.Среди городов, в которые может отправиться Промес, есть Севилья. Накануне стало известно, что голландец прибыл в данный город и посетил ответную игру между "Севильей" и "Сигмой" (3:0).По информации СМИ в скором времени Квинси станет игроком "Севильи".