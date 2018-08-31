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Промес намекнул на отъезд

Нападающий "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес оставил пост в Инстаграме. Футболист московского клуба игрок сидит на фоне расписания вылета самолетов.

Среди городов, в которые может отправиться Промес, есть Севилья. Накануне стало известно, что голландец прибыл в данный город и посетил ответную игру между "Севильей" и "Сигмой" (3:0).

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По информации СМИ в скором времени Квинси станет игроком "Севильи".
Теги: Промес Спартак Севилья
Сегодня, 10:43
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(2)
№3 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 11:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Санта Барбара отдыхает! Умеют у нас из ничего сериал снять!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 10:46) #
  • +6
  •  (6)
online

Да утомили уже!
Промес уезжает/остается.
Из этой же серии с кем ещё сцепился Глушак в сети.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:46) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
проснулись.уже видео со стадиона севильи с ним есть


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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