Валерий Карпин: четыре легионера из Исландии - это уже большая банда

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с "Рубином" (1:1) заявил, что очень рассчитывает на только что приобретенного четвертого исландского легионера.- Удары были с 25-30 метров, не со своей же половины. Значит, игроки верят в себя.- Не заметил. Он как играл последние игры хорошо, так и сегодня продолжил играть хорошо.- С теми данными и той игрой, что за ним числилась до сих пор - надеемся, что он нам поможет. Он нападающий штрафной, довольно забивной. Везде по крайней мере до сих пор забивал.- Это уже большая банда. Все будет хорошо, если вас волнует вопрос группировок.