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Директор по развитию "Крыльев Советов": не смогли заявить Молло из-за проблем с документами

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов разъяснил, почему самарцы не смогли заявить свободного агента Йоана Молло, который раннее уже выступал за клуб:

– Вчера до полуночи сидели и ждали документы от агента Йоана Молло. Нам оставалось лишь нажать на кнопку "заявить", но мы не успели этого сделать. С футболистом была договоренность, мы ему оформили визу, он должен был прилететь в Самару, но в последний момент получились накладки. Молло находится в статусе свободного агента, но возникли проблемы с его бывшим клубом, агенты занимаются этим вопросом, пытаются получить необходимые документы от федерации футбола Катара.

Если все будет в порядке и агенты пришлют нам документы, "Крылья Советов" заявят Молло. Самарские болельщики его любят, он прекрасно играл за команду в прошлый раз, отсюда уходил в "Зенит". Это хороший и качественный футболист, – приводит слова Шикунова издание "РИА Новости".
Теги: Крылья Советов Молло Шикунов
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