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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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11:20
Абель Эрнандес: на нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол. Так будет и с "Уралом" (2)
Абель Эрнандес: на нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол. Так будет и с "Уралом" (2)
09:42
Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон (7)
Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон (7)
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Антирекорд "Зенита-2". Анонс 9-го тура ФНЛ
Антирекорд "Зенита-2". Анонс 9-го тура ФНЛ
Вчера, 23:34
"Зенит" на матче со "Спартаком" ожидает нового рекорда посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" (24)
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"Хетафе" и "Вальядолид" сыграли вничью
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"Бешикташ" был готов купить Ханни за 8 миллионов евро, "Спартак" потребовал 15 миллионов (5)
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Вчера, 21:49
Гендиректор "Уфы": мы согласовали переход Облякова в ЦСКА (2)
Гендиректор "Уфы": мы согласовали переход Облякова в ЦСКА (2)
Вчера, 21:26
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Арнор Сигурдссон будет выступать за ЦСКА под 17-м номером (3)
Арнор Сигурдссон будет выступать за ЦСКА под 17-м номером (3)
Скаут ЦСКА: надеемся на тренерский гений Гончаренко
Один из скаутов московского ЦСКА Андрей Мовсесьян надеется на успешную работу главного тренера клуба Виктора Гончаренко с игроками, приобретенными в летнее трансферное окно, о чем он сообщил в инстаграме:
- Семеро смелых в ЦСКА. Эти парни умеют работать! Максим Дюков, Антон Чистяков, Денис Машкарин, Григорий Кватания, Александр Сорочинский, Сергей Пестряков и Андрей Мовсесьян. Все мы надеемся на тренерский гений Виктора Михайловича!
Состав армейцев в летнее трансферное окно пополнили Иван Обляков, Такума Нисимура, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Абель Эрнандес, Ильзат Ахметов, Родриго Бекао, Яка Бийол и Хердур Магнуссон.
- Семеро смелых в ЦСКА. Эти парни умеют работать! Максим Дюков, Антон Чистяков, Денис Машкарин, Григорий Кватания, Александр Сорочинский, Сергей Пестряков и Андрей Мовсесьян. Все мы надеемся на тренерский гений Виктора Михайловича!
Состав армейцев в летнее трансферное окно пополнили Иван Обляков, Такума Нисимура, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Абель Эрнандес, Ильзат Ахметов, Родриго Бекао, Яка Бийол и Хердур Магнуссон.
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