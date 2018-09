Скаут ЦСКА: надеемся на тренерский гений Гончаренко

Семеро смелых @pfc_cska_official Эти парни умеют работать! Максим Дюков Антон Чистяков Денис Машкарин Григорий Кватания Александр Сорочинский Сергей Пестряков Андрей Мовсесьян Все мы надеемся на тренерский гений Виктора Михайловича! #цвбп #scouting #ilovemyjob #анеспешитенасхоронить

