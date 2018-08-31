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Скаут ЦСКА: надеемся на тренерский гений Гончаренко

Один из скаутов московского ЦСКА Андрей Мовсесьян надеется на успешную работу главного тренера клуба Виктора Гончаренко с игроками, приобретенными в летнее трансферное окно, о чем он сообщил в инстаграме:

- Семеро смелых в ЦСКА. Эти парни умеют работать! Максим Дюков, Антон Чистяков, Денис Машкарин, Григорий Кватания, Александр Сорочинский, Сергей Пестряков и Андрей Мовсесьян. Все мы надеемся на тренерский гений Виктора Михайловича!


Состав армейцев в летнее трансферное окно пополнили Иван Обляков, Такума Нисимура, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Абель Эрнандес, Ильзат Ахметов, Родриго Бекао, Яка Бийол и Хердур Магнуссон.
Теги: ЦСКА Гончаренко
Сегодня, 12:28
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№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tantara
Из 9 купленных игроков , 8 легионеров . ГанчаронкЭ строит из молодых паспортистов новый клуб laughing

а кто им место в составе гарантировал? а вообще глупое суждение...у нас было по 6 (примерно) запасных, включая 2 киперов
Цитата: Чесайнаг
Ушли 10 игроков,а взяли всего 9.Дай Бог,чтоб хотя бы 4 человека из них могли стать основными.Ну и плюс большие надежлы на игроков с дубля

ну подписали 10...какой то молодой перешел. видимо именно для молодежки


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 13:09) #
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online

Из 9 купленных игроков , 8 легионеров . ГанчаронкЭ строит из молодых паспортистов новый клуб laughing


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№1 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 13:03) #
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Ушли 10 игроков,а взяли всего 9.Дай Бог,чтоб хотя бы 4 человека из них могли стать основными.Ну и плюс большие надежлы на игроков с дубля
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
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