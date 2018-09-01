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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Игорь Акинфеев вышел на 5-е место по количеству матчей в Премьер-Лиге
Матч 6-го тура РПЛ сезона-2018/19 с "Уралом" стал для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 403-м в чемпионате России. По количеству матчей в Премьер-Лиге Акинфеев вышел на пятое место.
До матча с "Уралом" у Акинфеева и его бывшего одноклубника Василия Березуцкого было по 402 игры в РФПЛ. Рекордсменом по количеству матчей остаётся ещё один бывший защитник ЦСКА — Сергей Игнашевич, который провёл 489 матчей. Игнашевич и Березуцкий завершили карьеру перед началом нынешнего сезона.
На втором месте в списке — нынешний тренер "Зенит" и бывший полузащитник ЦСКА Сергей Семак (456). Третье место у бывшего игрока "Локомотива" Дмитрия Лоськова (453), четвёртое – у Игоря Семшова (433).
При этом Акинфеев является единственным футболистом, проведшим 400 и более матчей за один клуб.
"Чемпионат.сом"
До матча с "Уралом" у Акинфеева и его бывшего одноклубника Василия Березуцкого было по 402 игры в РФПЛ. Рекордсменом по количеству матчей остаётся ещё один бывший защитник ЦСКА — Сергей Игнашевич, который провёл 489 матчей. Игнашевич и Березуцкий завершили карьеру перед началом нынешнего сезона.
На втором месте в списке — нынешний тренер "Зенит" и бывший полузащитник ЦСКА Сергей Семак (456). Третье место у бывшего игрока "Локомотива" Дмитрия Лоськова (453), четвёртое – у Игоря Семшова (433).
При этом Акинфеев является единственным футболистом, проведшим 400 и более матчей за один клуб.
"Чемпионат.сом"
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