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Игорь Акинфеев вышел на 5-е место по количеству матчей в Премьер-Лиге

Матч 6-го тура РПЛ сезона-2018/19 с "Уралом" стал для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 403-м в чемпионате России. По количеству матчей в Премьер-Лиге Акинфеев вышел на пятое место.

До матча с "Уралом" у Акинфеева и его бывшего одноклубника Василия Березуцкого было по 402 игры в РФПЛ. Рекордсменом по количеству матчей остаётся ещё один бывший защитник ЦСКА — Сергей Игнашевич, который провёл 489 матчей. Игнашевич и Березуцкий завершили карьеру перед началом нынешнего сезона.

На втором месте в списке — нынешний тренер "Зенит" и бывший полузащитник ЦСКА Сергей Семак (456). Третье место у бывшего игрока "Локомотива" Дмитрия Лоськова (453), четвёртое – у Игоря Семшова (433).

При этом Акинфеев является единственным футболистом, проведшим 400 и более матчей за один клуб.

"Чемпионат.сом"
Теги: Акинфеев ЦСКА
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