Софьян Ханни: я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит

Сука! У Софиана только один шанс быль на поле,это если все получать по 2 жёлтые карточки — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 2, 2018

Полузащитник "Спартака Софьян Ханни в своем твиттере выразил непонимание того, что не выходит на поле.Футболист, перешедший в "Спартак" из "Андерлехта", в нынешнем сезоне провел всего 1 матч."Я вообще не знаю. Я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит!" - написал Ханни в Твиттере."Я никогда не говорил, что не был согласен с позицией на поле. Я - профессионал. Я говорил тренеру, что готов играть там, где он хочет меня использовать. Единственное, что я прошу - игровое время", - добавил алжирский футболист.Перед матчем с "Зенитом" футболист, который не был включен в стартовый состав и в итоге всю игру провел на скамейке запасных, опубликовал в твиттере недоумевающий смайл и многоточие.Отметим, что Ханни также "ретвитнул" сообщение известного теннисиста и болельщика "Спартака" Евгения Кафельникова, который выразил ему слова поддержки. "Благодарю вас за вашу поддержку в этот трудный момент", - ответил Ханни.