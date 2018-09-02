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Софьян Ханни: я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит

Полузащитник "Спартака Софьян Ханни в своем твиттере выразил непонимание того, что не выходит на поле.

Футболист, перешедший в "Спартак" из "Андерлехта", в нынешнем сезоне провел всего 1 матч.

"Я вообще не знаю. Я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит!" - написал Ханни в Твиттере.

"Я никогда не говорил, что не был согласен с позицией на поле. Я - профессионал. Я говорил тренеру, что готов играть там, где он хочет меня использовать. Единственное, что я прошу - игровое время", - добавил алжирский футболист.

Перед матчем с "Зенитом" футболист, который не был включен в стартовый состав и в итоге всю игру провел на скамейке запасных, опубликовал в твиттере недоумевающий смайл и многоточие.

Отметим, что Ханни также "ретвитнул" сообщение известного теннисиста и болельщика "Спартака" Евгения Кафельникова, который выразил ему слова поддержки. "Благодарю вас за вашу поддержку в этот трудный момент", - ответил Ханни.

Теги: Ханни Спартак
Сегодня, 22:57
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(2)
№12 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 23:43) #
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online

Хани должен докозал ,что он может играть. Хватит ныть.каррера ставит тех,кто ему нужен и кто не ставит себя на первое место ,или выше команды.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№11 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 23:40) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Если честно, то этот терпила запарил ныть, он же даже до Кариоки по технике не дотягивает.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№10 Написал: ВоронОдина2 РК (Сегодня, 23:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чё то Макар шалит...
Регистрация: 13.05.2017 [жалоба]
№9 Написал: Apant1 (Сегодня, 23:35) #
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Парень выглядел многообещающе, техничен и с характером, единственно напрягало, что он не играл матчи целиком, постоянно его меняли или выпускали на замены, видимо тренер на его позиции видит совсем другой тип игрока, других объяснений найти не могу, если бы был конфликт с тренером, сам бы игрок это в твиттере сообщил, когда он только пришёл, говорили может физики не хватает, но сейчас понятно что дело не в физике
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 23:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Черный Лис,
Это ты с блясингом в темной комнате, ролевые игры устрой кто к кому и сколько раз
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№7 Написал: Черный Лис (Сегодня, 23:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kuzz
Полноценный негр только Эрнани?

Точно. Предлагаю обмен. Черного - к вам, получерного - к нам
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 23:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
Полноценный негр только Эрнани? Да ****илка, ты это хотела сказать?
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 23:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всему свое время.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:01) #
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  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это участь неполноценного негра в спартаке, даром, что африканец.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:01) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Что бы там не было,Ханни заслуживает свой шанс,нужно пробовать
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 23:00) #
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online
Болеет за:
«Терек»
И правильно, что не выходит, гнобить его надо по-полной, как и Педрошу
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:58) #
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  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нда...неладно что-то в свинском королевстве...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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