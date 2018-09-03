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Сергей Семак: 0:0 – хороший результат? Может, вы за "Спартак" болеете?

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ против "Спартака" (0:0), который проходил в Санкт-Петербурге.

"Ребята старались. Где-то на стандартах не разобрались, но владели преимуществом. Огорчены результатом, поскольку не смогли выиграть. Результат 0:0 является хорошим? Может, вы за "Спартак" болеете?

Да, у "Спартака" хорошие стандарты, разбирали их. В целом, думаю, справились с ними, как и вообще в обороне. За исключением некоторых моментов сыграли хорошо", - цитирует Семака "Чемпионат.сом".
Теги: Семак Зенит Спартак
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