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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Боярский сравнил матч "Зенит" - "Спартак" с девятимесячным сексом без беременности
Народный артист РСФСР и футбольный болельщик Михаил Боярский прокомментировал ничью в матче 6-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" (0:0).
"Мне очень интересно слушать экспертов в программах после матча, когда они рассуждают, как бы могла забить та или иная команда. Но не забил никто. Играйте в другую игру, а эта игра называется футбол, где результат определяется по забитым мячам.
Никто не забил гол в матче — это как играть в бильярд и не забить ни одного шара. Благодарность вызывают только болельщики команд. Ну что это такое? Это лучшие команды, но не умеют забивать голов. Футбол зачем нужен-то? Пусть просто побегают и расходятся по раздевалкам, зачем ворота нужны? Разочарован очень. Как это может быть, прийти на спектакль, а артисты будут молчать. Поклонились, спасибо и до свидания. Нет результата — нет футбола. Стадион замечательный, атмосфера хорошая… Все было, но не было футбола. Это равноценно тому, чтобы спать с женщиной 9 месяцев, а она так и не забеременеет. Это, конечно, приятно, но результата никакого", - цитирует Боярского Sport24.
"Мне очень интересно слушать экспертов в программах после матча, когда они рассуждают, как бы могла забить та или иная команда. Но не забил никто. Играйте в другую игру, а эта игра называется футбол, где результат определяется по забитым мячам.
Никто не забил гол в матче — это как играть в бильярд и не забить ни одного шара. Благодарность вызывают только болельщики команд. Ну что это такое? Это лучшие команды, но не умеют забивать голов. Футбол зачем нужен-то? Пусть просто побегают и расходятся по раздевалкам, зачем ворота нужны? Разочарован очень. Как это может быть, прийти на спектакль, а артисты будут молчать. Поклонились, спасибо и до свидания. Нет результата — нет футбола. Стадион замечательный, атмосфера хорошая… Все было, но не было футбола. Это равноценно тому, чтобы спать с женщиной 9 месяцев, а она так и не забеременеет. Это, конечно, приятно, но результата никакого", - цитирует Боярского Sport24.
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