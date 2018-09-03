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Михаил Боярский сравнил матч "Зенит" - "Спартак" с девятимесячным сексом без беременности

Народный артист РСФСР и футбольный болельщик Михаил Боярский прокомментировал ничью в матче 6-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" (0:0).

"Мне очень интересно слушать экспертов в программах после матча, когда они рассуждают, как бы могла забить та или иная команда. Но не забил никто. Играйте в другую игру, а эта игра называется футбол, где результат определяется по забитым мячам.

Никто не забил гол в матче — это как играть в бильярд и не забить ни одного шара. Благодарность вызывают только болельщики команд. Ну что это такое? Это лучшие команды, но не умеют забивать голов. Футбол зачем нужен-то? Пусть просто побегают и расходятся по раздевалкам, зачем ворота нужны? Разочарован очень. Как это может быть, прийти на спектакль, а артисты будут молчать. Поклонились, спасибо и до свидания. Нет результата — нет футбола. Стадион замечательный, атмосфера хорошая… Все было, но не было футбола. Это равноценно тому, чтобы спать с женщиной 9 месяцев, а она так и не забеременеет. Это, конечно, приятно, но результата никакого", - цитирует Боярского Sport24.
Теги: Боярский Спартак Зенит
Сегодня, 15:32
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№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:30) #
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online

Ну судья тоже постарался не допустить беременности, как бы оправдывая часто употребляемое слово (контрацепция) к ним


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 16:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Говорят, с годами приходит и мудрость. Но иногда, как мы видим, годы приходят одни.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№9 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:21) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tar-tas
Говорят, к старости мудреют

Некоторые глупеют.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№8 Написал: Юрий Загреба (Сегодня, 16:07) #
  • -2
  •  (2)

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Регистрация: 3.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:59) #
  • +2
  •  (12)

Говорят, к старости мудреют, а этот - вечный дурачок-травести.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№6 Написал: vodjanoy. Россия (Сегодня, 15:58) #
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Цитата: All_my
Смотрите баскетбол Михаил Сергеевич, там точно по нулям не будет.

Ну если использовать логику Боярского, ассоциируя её с баскетболом, получится примерно так: Это как спал с женщиной один раз, а забеременела она от тебя девять.
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:53) #
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online

ну спартаку резко нужно было перестраиваться.поэтому сложней было в атаке. а так,конечно игра смотрелась. спартак еще прибавит!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: marochkin.sergej Ivanovo (Сегодня, 15:50) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
А если бы сыграли 10:10, то сказал бы, что это не футбол а балаган. Сказал бы честно, что досадно от итога игры, ждал разгрома , а получил что получил.
Регистрация: 19.07.2014 [жалоба]
№3 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 15:43) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МИХАИЛ БОЯРСКИЙ
Это равноценно тому, чтобы спать с женщиной 9 месяцев, а она так и не забеременеет.

не трогайте старого и больного дартаньгава-)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:39) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Напрасно это, ничья даже без голов это тоже результат.
Плохо, что моментов команды мало создали, зато отборолись по полной.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: All_my Москва (Сегодня, 15:36) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Смотрите баскетбол Михаил Сергеевич, там точно по нулям не будет.


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
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