Новости партнеров

Сборная России собралась в Новогорске

Все футболисты сборной России прибыли на базу в Новогорск.

Игроки будут готовиться на подмосковной базе к матчу Лиги Наций против Турции, который состоится 7 сентября в Трабзоне, а также к контрольному матчу с Чехий, который пройдет в Ростове-на-Дону 10 сентября.

Теги: Сборная России
Сегодня, 16:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Юрий Загреба (Сегодня, 16:18) #
  • -2
  •  (2)

Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- https://bitly.su/9h53Gbx
Регистрация: 3.09.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.