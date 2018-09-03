Сборная России собралась в Новогорске

Все в сборе! Начинаем подготовку к матчам с Турцией и Чехией! ? pic.twitter.com/wpAlWGe2md — Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2018

Все футболисты сборной России прибыли на базу в Новогорск.Игроки будут готовиться на подмосковной базе к матчу Лиги Наций против Турции, который состоится 7 сентября в Трабзоне, а также к контрольному матчу с Чехий, который пройдет в Ростове-на-Дону 10 сентября.