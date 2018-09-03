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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сборная России собралась в Новогорске
Все футболисты сборной России прибыли на базу в Новогорск.
Игроки будут готовиться на подмосковной базе к матчу Лиги Наций против Турции, который состоится 7 сентября в Трабзоне, а также к контрольному матчу с Чехий, который пройдет в Ростове-на-Дону 10 сентября.
Игроки будут готовиться на подмосковной базе к матчу Лиги Наций против Турции, который состоится 7 сентября в Трабзоне, а также к контрольному матчу с Чехий, который пройдет в Ростове-на-Дону 10 сентября.
Все в сборе! Начинаем подготовку к матчам с Турцией и Чехией! ? pic.twitter.com/wpAlWGe2md— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2018
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