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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Гол Артема Дзюбы принес России победу над Турцией (71)
Гол Артема Дзюбы принес России победу над Турцией (71)
Дзюба и Кудряшов вылетели в Москву для дополнительного медобследования
Сегодня два футболиста покинули расположение сборной России после матча Лиги наций с Турцией (2:1).
Как сообщает пресс-служба сборной, речь идет о защитнике Федоре Кудряшове и нападающем Артеме Дзюбе.
У Кудряшова по результатам МРТ диагностировано повреждение мышц бедра, а у Дзюбы проблемы с поясницей. Оба вылетели в Москву для дополнительного обследования и проведения стартовой терапии.
Сборная России
Как сообщает пресс-служба сборной, речь идет о защитнике Федоре Кудряшове и нападающем Артеме Дзюбе.
У Кудряшова по результатам МРТ диагностировано повреждение мышц бедра, а у Дзюбы проблемы с поясницей. Оба вылетели в Москву для дополнительного обследования и проведения стартовой терапии.
Сборная России
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