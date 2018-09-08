Новости партнеров

Дзюба и Кудряшов вылетели в Москву для дополнительного медобследования

Сегодня два футболиста покинули расположение сборной России после матча Лиги наций с Турцией (2:1).

Как сообщает пресс-служба сборной, речь идет о защитнике Федоре Кудряшове и нападающем Артеме Дзюбе.

У Кудряшова по результатам МРТ диагностировано повреждение мышц бедра, а у Дзюбы проблемы с поясницей. Оба вылетели в Москву для дополнительного обследования и проведения стартовой терапии.

Сборная России
Теги: Дзюба Кудряшов Сборная России
Сегодня, 15:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.