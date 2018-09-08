Дзюба и Кудряшов вылетели в Москву для дополнительного медобследования

Сегодня два футболиста покинули расположение сборной России после матча Лиги наций с Турцией (2:1).Как сообщает пресс-служба сборной, речь идет о защитнике Федоре Кудряшове и нападающем Артеме Дзюбе.У Кудряшова по результатам МРТ диагностировано повреждение мышц бедра, а у Дзюбы проблемы с поясницей. Оба вылетели в Москву для дополнительного обследования и проведения стартовой терапии.