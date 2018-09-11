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Йоан Молло присоединился к "Крыльям Советов"

Французский полузащитник Йоан Молло прибыл в расположение "Крыльев Советов".

В аэропорту, несмотря на ночное время, его встречала толпа поклонников.

Йоан Молло присоединился к "Крыльям Советов"


11 сентября Йоан начнёт тренировки с основной командой самарского клуба.
Теги: Молло Крылья Советов
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