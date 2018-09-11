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"Спартак" оказывает Мельгарехо содействие в получении российского гражданства

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может получить российское гражданство.

Московский клуб помогает игроку в этом вопросе.

28-летний парагваец провел за национальную сборную всего 2 товарищеских матча, поэтому может сменить свой статус легионера в РПЛ и выступать за сборную России.

Спорт день за днем
Теги: Спартак Мельгарехо
Сегодня, 15:19
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(8)
№13 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:03) #
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online

Цитата: Zamba
о стало вашей школой?)

И Мельгарехо наш с детства.

Кстати, если он получит пашапорт, то за сборную России его могут заиграть? Разве он не заигран там у себя?

Что бы не считался легом да. А вот в сборную? Типо херни из ишак клуба, который в ответственный момент насрал в штаны когда подходил к 11 отметке? Нх


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№12 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 17:01) #
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online

Надо ужесточать лимит на леогионеров
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№11 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Наша школа нет нет да и выдает кого нить.

Цитата: maradona72
теперь тут про Зобнина запел

с каких пор динамо стало вашей школой?)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:52) #
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online

Цитата: Zamba
Цитата: maradona72
кого та родит?

точно это же не Ионов за сборную забивал?) Не Кузяев все 90 мин пахал, пока Зобнин отдыхал?)

Да дурень, если сам пишешь ниже и не понимаешь что. А теперь тут про Зобнина запел


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№9 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:50) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
кого та родит?

точно это же не Ионов за сборную забивал?) Не Кузяев все 90 мин пахал, пока Зобнин отдыхал?)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:40) #
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online

Цитата: Zamba
вот они лучшие мАсковские школы... раздачи паспортов rage

Наша школа нет нет да и выдает кого нить.
А ваша помойная яма когда кого та родит? Ведь кержи и арши уже на пенсии. Прошла целая эпоха, а у вас одна футбольная шваль выпускается.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№7 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:37) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот они лучшие мАсковские школы... раздачи паспортов rage


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 15:51) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ждём пополнения в славных рядах российских паспортистов.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№5 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 15:51) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
из-за сраного лимита, это хорошо


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:38) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Комбарову пора к брату, доигрывать


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 15:34) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо.. Побыстрее бы..


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013 [жалоба]
№2 Написал: prime Пенза (Сегодня, 15:28) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
В сборную не надо, а вот в Спартаке паспорт пригодиться
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:21) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Было бы здорово.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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