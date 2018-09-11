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Агент Лоренсо Мельгарехо: в октябре обсудим получение паспорта РФ

Агент полузащитника "Спартака" Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд рассказал о перспективе получения игроком российского гражданства.

"В октябре я прилечу в Россию, чтобы встретиться с руководством "Спартака" и обсудить эту ситуацию с ними. Пока мы не поднимали тему получения Лоренсо гражданства", - цитирует агента Sport24.
Теги: Мельгарехо Спартак
Сегодня, 17:04
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