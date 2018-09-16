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Массимо Каррера: я бы и брата не поставил из-за поста в социальных сетях

Главный тренер "Спартака" прокомментировал поражение от "Ахмата" (1:2) и решение выпустить на поле Софьяна Ханни.

- "Спартак" какой момент не может забить с игры.

- Нам сложно забивать, чаще всего это заслуга соперника.

- Как Джикия?

- С ним все хорошо. Возможно, в ногах нет 90 минут, но он вернулся после тяжелой травмы.

- Педро Роша играл против "Зенита", но сегодня не играл. Насколько он важен для команды?

- Он важен также, как важны и остальные игроки. Нам предстоит много матчей, будет ротация, все получат игровую практику мы не можем играть одним составом.

- Показалось, "Спартак" не очень готов к игре.

- В первом тайме мы вышли без злости, в этом и была разница

- Ханни попал в состав после своего выступления в социальных сетях. Это связано?

- Я повторю. Если он не играет, вы спрашиваете почему он не играет? И наоборот. Определитесь уже. У меня 25 человек. Я ставлю на поле не потому, что кто-то что—то написал в социальных сетях. Я даже бы брата не поставил бы.

Играют те, кто больше принесет пользы. Я не друг игрокам и не враг. Это все мои игроки, и в определенный момент я ими могу воспользоваться. Иногда я могу угадать, иногда ошибиться. Я поставил его, потому что подумал, что это его момент.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак Ахмат Ханни
Сегодня, 21:46
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13
(6)
№13 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 22:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Но он опосрался...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№12 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:40) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Черный Лис,
Есть обратная сторона футбола, агенты, деньги, капризы хозяина и тп. Нам не понять, что из этого превалирует в нынешнем Спартаке, возможно: Попов например в составе чтобы как-то проявить себя и продаться, но вот Ещенко и Глушаков, что там делают не понять, может они любимые герои дочки Федуна, так что хз кто и как себя там сможет проявить на тренерском мостике
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№11 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:20) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kuzz
Конявый беларус на его месте с этим составом, опять же при условии полного карт-бланша смотрелся бы интереснее уверен

Гончаренко поопытнее итальянца будет. Он еще с БАТЭ зажигал в ЛЧ, причем далеко не со звездами, так что в ЦСКА для него привычный фронт работы. А главное, в руководстве у ЦСКА порядок, каждый занимается своим делом, не вмешиваясь в чужую работу
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: anonymous (Сегодня, 22:15) #
  • +3
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Цитата: kuzz
Либо итальянцу навязывают состав и он не свободен в своём выборе либо тупит просто. Конявый беларус на его месте с этим составом, опять же при условии полного карт-бланша смотрелся бы интереснее уверен

глупо сравнивать одного из лучших тренеров в РПЛ с Кареррой
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№9 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:12) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Либо итальянцу навязывают состав и он не свободен в своём выборе либо тупит просто. Конявый беларус на его месте с этим составом, опять же при условии полного карт-бланша смотрелся бы интереснее уверен
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№8 Написал: anonymous (Сегодня, 22:06) #
  • 0
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Цитата: Черный Лис
Цитата: kuzz
Если Спартак не выйдет из группы ЛЕ надо с Массимо расставаться, после чемпионского сезона все похерил увы. Странный состав, замены,

Интересно, а кем ему играть? У вас состав трехлетней давности, тот что прыгнул выше головы, выиграв чемпионство. С тех пор никто из них играть лучше не стал. Минус Промес, минус Жиго, плюс только неоперившаяся молодежь. Тут с Федуна надо спрашивать, что зажопил трансферы на обновление команды...

а ЦСКА кем играет?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№7 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:06) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Черный Лис,
Правильная расстановка фигур на поле, далее мотивация тактика и тп, с теми кто есть в наличии не должны проигрывать дома Ахмату ну никак, все от тренера идёт
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 22:06) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: kuzz
Если Спартак не выйдет из группы ЛЕ надо с Массимо расставаться, после чемпионского сезона все похерил увы. Странный состав, замены,

согласен, и Валеру брать обратно, в него хоть верят
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:06) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр
Каррера пошёл вон.

Вы это серьёзно? Кого вместо него назначить? Огласите список уж тогда....
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:00) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kuzz
Если Спартак не выйдет из группы ЛЕ надо с Массимо расставаться, после чемпионского сезона все похерил увы. Странный состав, замены,

Интересно, а кем ему играть? У вас состав трехлетней давности, тот что прыгнул выше головы, выиграв чемпионство. С тех пор никто из них играть лучше не стал. Минус Промес, минус Жиго, плюс только неоперившаяся молодежь. Тут с Федуна надо спрашивать, что зажопил трансферы на обновление команды...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:00) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Нервно как то. Где дружеские поцелуйчики, обнимашки, похлопывания по заднице. Где все эти проявления великого чемпионского Спартака?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№2 Написал: Александр Тверь (Сегодня, 21:56) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня играли те, кто не принёс пользы. Каррера пошёл вон.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:54) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если Спартак не выйдет из группы ЛЕ надо с Массимо расставаться, после чемпионского сезона все похерил увы. Странный состав, замены,
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
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