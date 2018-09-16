Массимо Каррера: я бы и брата не поставил из-за поста в социальных сетях

Главный тренер "Спартака" прокомментировал поражение от "Ахмата" (1:2) и решение выпустить на поле Софьяна Ханни.- Нам сложно забивать, чаще всего это заслуга соперника.- С ним все хорошо. Возможно, в ногах нет 90 минут, но он вернулся после тяжелой травмы.- Он важен также, как важны и остальные игроки. Нам предстоит много матчей, будет ротация, все получат игровую практику мы не можем играть одним составом.- В первом тайме мы вышли без злости, в этом и была разница- Я повторю. Если он не играет, вы спрашиваете почему он не играет? И наоборот. Определитесь уже. У меня 25 человек. Я ставлю на поле не потому, что кто-то что—то написал в социальных сетях. Я даже бы брата не поставил бы.Играют те, кто больше принесет пользы. Я не друг игрокам и не враг. Это все мои игроки, и в определенный момент я ими могу воспользоваться. Иногда я могу угадать, иногда ошибиться. Я поставил его, потому что подумал, что это его момент.