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Рашид Рахимов - о матче со "Спартаком": герой - вся команда, а не тренер

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после победы над "Спартаком" в 7-м туре чемпионата России (2:1) отметил, что герой не он, а вся команда.

"Герой - вся команда, а не тренер. То, что ребята сделали, они молодцы, выдали очень хорошую игру в плане самоотдачи и дисциплины. Предстоит еще достаточно много работы, и определенный стиль игры мы еще не выбрали. Это была подготовка к одному матчу против "Спартака", но дальше соперники уже другие. Мы должны постараться варьировать систему своей игры.

Эта победа в первую очередь команды, а не главного тренера или Ромы Пилипчука. Нужно отдавать должное игрокам, они заслужили победу. Тренеры и руководители внесли вклад в этот результат. Эта победа общая, но в большей степени - команды", - сказал Рахимов в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рахимов Спартак Ахмат
Сегодня, 01:37
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№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 02:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Герой - вся команда, а не тренер

Ой. прям там герои! Можно подумать, Барсу или Реал обыграли smile


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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