Рашид Рахимов - о матче со "Спартаком": герой - вся команда, а не тренер

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после победы над "Спартаком" в 7-м туре чемпионата России (2:1) отметил, что герой не он, а вся команда."Герой - вся команда, а не тренер. То, что ребята сделали, они молодцы, выдали очень хорошую игру в плане самоотдачи и дисциплины. Предстоит еще достаточно много работы, и определенный стиль игры мы еще не выбрали. Это была подготовка к одному матчу против "Спартака", но дальше соперники уже другие. Мы должны постараться варьировать систему своей игры.Эта победа в первую очередь команды, а не главного тренера или Ромы Пилипчука. Нужно отдавать должное игрокам, они заслужили победу. Тренеры и руководители внесли вклад в этот результат. Эта победа общая, но в большей степени - команды", - сказал Рахимов в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".