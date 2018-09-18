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Руслан Нигматуллин: Глушакова и Ещенко хочется поддержать, но Карреру можно понять

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин высказался касательно конфликта между главным тренером команды Массимо Каррерой и игрокам Андреем Ещенко и Денисом Глушаковым, которые лайкнули видеоролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот раскритиковал итальянского специалиста. Сегодня, 18 сентября, футболисты были отстранены от работы с одноклубниками.

"Это первый случай в истории, когда игрок лишается возможности тренироваться с основной командой благодаря лайку или дизлайку, я такого ещё не встречал. "Спартак" может претендовать в этом на новаторство. Ситуация, на самом деле, новомодная, сейчас интернет сильная штука. Москвичам сейчас не нужен шум, у них была неудача, но скорее локальная. Особой системы ошибок у "Спартака" не наблюдается, он идёт в лидерах.

Что касается Глушакова и Ещенко, то могу только сожалеть, что обычный сёрфинг в интернете привёл их к отстранению от первой команды. Надеюсь, что это ненадолго, и они найдут общий язык для того, чтобы вернуться в основной состав. Что могу сказать о стихотворении? Оно красивое, если говорить о рифме. Для Назарова "Спартак" не пустой звук, но он должен понимать, что такая история на пользу его любимой команде не пойдёт.

Прав ли Каррера? С одной стороны, хочется поддержать ребят, а с другой – они поддержали призыв к увольнению, Карреру понять можно. Это всего лишь лайк, но он выражает отношение игрока к тренеру. Плохо, что сор из избы был вынесен, лучше договариваться внутри команды", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
Теги: Нигматуллин Глушаков Ещенко Спартак
Сегодня, 20:25
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№1 Написал: Thriller (Сегодня, 20:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
Я вот фигею, Лига чемпионов уже идёт, а этот недопортал всё ерунду всякую выкладывать продолжает neutral_face


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
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