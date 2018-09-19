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Геркус: ради наших болельщиков нам нужно извлечь урок из этого разгрома и двигаться вперед

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус поделился эмоциями от старта своей команды в Лиге чемпионов.

"Очень обидное поражение в первом матче долгожданной Лиги чемпионов. Разгром, который учинил нам "Галатасарай" на своей сумасшедшей арене, сильно бьёт по нашим амбициям. Ради наших болельщиков, ради самих себя нам нужно извлечь уроки, преодолеть себя и двигаться вперёд", — написал Геркус в своем твиттере.

Во втором туре Лиги чемпионов подопечные Юрия Сёмина на своём поле сыграют против "Шальке-04". Встреча состоится в Москве 3 октября.
Теги: Локомотив Галатасарай Геркус
Сегодня, 16:53
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№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 17:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что-то не шутит Илюша, не острит... Куда уж там!


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
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