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"Енисей" провел первую тренировку на обновленном стадионе в Красноярске (фото)

"Енисей" вернулся на домашнюю арену в Красноярске, которая более года находилась на реконструкции.

Сегодня команда провела первую тренировку.



Ближайшим матч на своем стадионе красноярцы проведут 22 сентября против "Урала".
Теги: Енисей
Сегодня, 20:06
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