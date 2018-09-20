Александр Мостовой: не думаю, что перевод Глушакова в дубль связан с "лайками"

Экс-нападающий «Сельты», «Спартака» и сборной России в интервью корреспондентупрокомментировал ситуацию вокруг Дениса Глушакова и турнирное положение московского «Спартака»- Конечно, я на эту тему высказывался ещё ранее. При этом с моей ситуацией тут нет ничего общего: разговаривать с прессой – обязанность любого футболиста. Ровно настолько, насколько и каждого тренера. Тогда я высказался так, как считал нужным, и ничего антифутбольного не говорил. Просто тогда у нас… с тренером сложилась… скажем так – не совсем правильная ситуация.В ситуации с Глушаковым я, если честно, до конца и не разобрался в ситуации. В чем проблема? В том, что лайкнул, или не лайкнул а просто посмотрел? Думаю, что нынешняя ситуация не связана с лайками. Вероятно, что-то там уже сложилось раньше. А что это было – мы со стороны не знаем. И основных причин, думаю, что нам всё равно не назовут.- Это уже провокационный вопрос (смеётся). Не могу, не буду, да и не имею права на него отвечать. «Хорош или нет Глушаков для команды» - на этот вопрос должен только главный тренер «Спартака».- Проблема в том, что сегодня, увы – многие живут не реалиями, а «лайками», видео и просмотрами. И по сегодняшним лентам мы, увы, видим – во что при таком подходе превращается наша жизнь.- Для любого человека ситуация в первую очередь осложняется плохими результатами. Был бы результат – никто бы эти истории и не поднимал. А так проиграли, и результаты не очень, пятое-десятое… Вот оно и вылезло.Когда в прошлом году в «Зенит» за бешенные деньги приобретали Манчини – все кричали «Ура! Здорово!». А как выиграли первые 5-6 игр – так вообще. А потом проиграли, где-то вылетели – и что? Манчини тут-же стал для многих плохим, и в команде пошли конфликты.Нужно привыкнуть к тому, что у тренера такая судьба: если нет результата, то извини.- Я не связываю с этим нынешнее турнирное положение. Рональдо сейчас 34, а он продолжает играть ведущую роль - как в клубе, так и в сборной. Да ещё и подписывает новый контракт на 3 года. А Месси в 33 забивает столько голов, сколько никто в 20 лет не забьет.Вопрос омоложения или нет – это крайне индивидуальный вопрос: кто-то тянет нагрузки, а кто-то нет. Один лучше, другой хуже.Плюс, давайте говорить честно – в нашем чемпионате мы сами искусственно создали ряд футболистов. Искусственные зарплаты, искусственные футболисты. У нас же чуть ли не половина думает будто в РПЛ играют звёзды. Какие звёзды? Из них никто за границей никогда не играл.- Не забыйте что Черышеву уже много лет. Плюс, я его считаю иностранцем (смеётся). Он ведь с 5-ти лет живёт в Испании. Плюс, у него были длительные периоды, когда он не играл. Когда было множество травм. И как его можно таким образом сравнивать?За последние примерно полтора года, вплоть до Чемпионата Мира Денис и в сборную то не вызывался. А сейчас он выстрелил, и всё в своей жизни поменял.Вопрос в том, что нужно по-хорошему держать определённый уровень на протяжении многих и многих лет. Быть на виду. И у Дениса это получается, поскольку он играет в Испании. Если бы не эта череда травм, думаю, он был бы намного сильнее как футболист.- Они обязаны это сделать! Потому что по составу, и об этом я также говорил ещё до начала чемпионата – у нас есть 4 команды, которые должны быть среди лидеров. И они там и будут. И «Спартак» должен быть среди них. Понятно, что сейчас у команды есть проблемы, что они упустили ряд очков. Но ведь ниже, например, тульского «Арсенала» они ведь не будут? Я такого, по крайней мере не пойму. Да и другие болельщики, думаю – этого не также не поймут.- Ну вы сравниваете. Во времена его работы на посту главным тренером «Реала» в Испании было порядка 10 команд, которые могли бы спокойно выступать в Лиге Чемпионов. Тогда «Депортиво», к примеру, был такой командой, что, образно говоря – могли выходить и играть на поле со связанными руками и ногами. И это даже не говоря о нашей команде. Так что подобное сравнение чемпионатов – некорректно.- Нет. Конечно же нет.- Мое видение ситуации таково, что не нужно всё это настолько сильно раздувать. У каждого своя жизнь. И есть право какие-то вещи не выносить на публику. Понятно, что футболисты – публичные люди. Но они не перестают от этого быть людьми. А человек имеет право на ошибку. Я к чему это говорю? В мою бытность игрока из подобных вещей обычно не раздували подобные сценарии и новостные сюжеты. Да, раньше не было мобильных телефонов, и не был настолько популярен Интернет.Но сейчас всё это раздувается в каких-то невероятных размерах. Да, есть люди что на этом зарабатывают. А есть те, кто тут желает какого-либо пиара. Но подобные масштабы – это уже, на мой взгляд перебор.