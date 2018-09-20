Адвокат Глушакова: видеоролик из сауны - это спланированная акция

Адвокат Марина Дубровская прокомментировала конфликт в семье полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова."Денис пытался каким-то образом наладить отношения ради детей. Он вообще по своей натуре мирный и добрый человек. К сожалению, не получилось. Поэтому было принято решение разойтись.Попавший в интернет видеоролик - это, безусловно, спланированная акция. Дарья снимала все собственноручно, комментировала, а потом это каким-то образом вылилось в сеть", – рассказала Дубровская.