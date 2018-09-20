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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Адвокат Глушакова: видеоролик из сауны - это спланированная акция
Адвокат Марина Дубровская прокомментировала конфликт в семье полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова.
"Денис пытался каким-то образом наладить отношения ради детей. Он вообще по своей натуре мирный и добрый человек. К сожалению, не получилось. Поэтому было принято решение разойтись.
Попавший в интернет видеоролик - это, безусловно, спланированная акция. Дарья снимала все собственноручно, комментировала, а потом это каким-то образом вылилось в сеть", – рассказала Дубровская.
Россия 24
"Денис пытался каким-то образом наладить отношения ради детей. Он вообще по своей натуре мирный и добрый человек. К сожалению, не получилось. Поэтому было принято решение разойтись.
Попавший в интернет видеоролик - это, безусловно, спланированная акция. Дарья снимала все собственноручно, комментировала, а потом это каким-то образом вылилось в сеть", – рассказала Дубровская.
Россия 24
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