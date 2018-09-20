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Адвокат Глушакова: видеоролик из сауны - это спланированная акция

Адвокат Марина Дубровская прокомментировала конфликт в семье полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова.

"Денис пытался каким-то образом наладить отношения ради детей. Он вообще по своей натуре мирный и добрый человек. К сожалению, не получилось. Поэтому было принято решение разойтись.

Попавший в интернет видеоролик - это, безусловно, спланированная акция. Дарья снимала все собственноручно, комментировала, а потом это каким-то образом вылилось в сеть", – рассказала Дубровская.

Россия 24
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 12:29
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(1)
№7 Написал: EMDM (Сегодня, 13:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nofrills
подозрительно часто мелькает Марина Дубровская. не она ли это проститутка ?

ага! деловая встреча в сауне была)))
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№6 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 13:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nofrills
подозрительно часто мелькает Марина Дубровская. не она ли это проститутка ?

Она проститутка по жизни за сытый кусок в жизни готова на все, она потеет только в койке в свое удовольствие, а Глушаков потом на поле исходит обеспечивая ее сладкую жизнь, но мужик прозрел и правильно разводится с ней.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Дарья снимала все собственноручно, комментировала, а потом это каким-то образом вылилось в сеть

Она что, постороннего чужого дядю снимала - с девкой?

Прижучили за яйца, так не пищи!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 13:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ключевая фраза.... каким то образом вылилось в сеть))))
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:57) #
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Ну каков клиент, таков и адвокат. Тупой и еще тупее.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 12:57) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
подозрительно часто мелькает Марина Дубровская. не она ли это проститутка ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 12:55) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile
Жена сама ему наняла проститутку и в баньку отправила?))))

Не говоря уже о том, что его жена на видео (судя по голосу) находится в пред истеричном состоянии, видимо она до конца надеялась что Дениска реально просто парится в баньке.

поток маразма крепчает)))
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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