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Понтус Вернблум - игрокам ЦСКА: выходите на поле и сделайте их!

Полузащитник ПАОК Понтус Вернблум пожелал удачи ЦСКА в сегодняшнем дерби со "Спартаком".

"Вышел на связь, чтобы пожелать вам удачи сегодня. Это, конечно, самые крутые игры в сезоне. Вы все об этом знаете. Уверен, вы победите. Подходите к матчу с холодным рассудком. Выходите на поле и сделайте их! Уверен, вы выиграете. К сожалению, не смогу посмотреть игру, так как у меня самого матч. Уверен, вы победите. Удачи вам!" - сказал Вернблум в специальном видеообращении.

Теги: Вернблум ЦСКА Спартак
Сегодня, 13:51
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17
(7)
№17 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:13) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дома сидите!
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№16 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 15:09) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: maradona72
Цитата: Евгений Буров
ы бы лучше поглядел сколько вам кони за 15лет напихали только ненадо вспоминать СССР и нищую Россию в 90 годах

А почему не за 107 лет сушествования цска? Почему именно 15?

попробую коротко во времена СССР у вас был 1 соперник динамо Киев в 90 года была нищета ни работы ни денег но кто то вкладывал в Спартак -проверить бы кто а сей час минимум 5 равноценных команд появились соперники по этому15 а не 100 да и разговор про 3-0 в том году тем не менее поделили по3 очка и оказались за конюшней как то так smiley
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№15 Написал: oksva Спб (Сегодня, 15:00) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: AndNow60
Вы не гладиаторы, вы свиньи!

А вы кто, бакланы?

Ты сам спросил - сам ответил . Они это , они .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: zloy (Сегодня, 14:59) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Барселона»
AndNow60,
Вы то кто, голубые воришки?
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
№13 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:59) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: Евгений Буров
ы бы лучше поглядел сколько вам кони за 15лет напихали только ненадо вспоминать СССР и нищую Россию в 90 годах

А почему не за 107 лет сушествования цска? Почему именно 15?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№12 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:55) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Понтус Вернблум - игрокам ЦСКА: выходите на поле и обделайтесь!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№11 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 14:53) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Lord_Vik
Крайний раз Понтусу треху за щеку напихали.
Его эмоции понятны.
Так то конечно мы подходим аутсайдерами тут. confused confused

ты бы лучше поглядел сколько вам кони за 15лет напихали только ненадо вспоминать СССР и нищую Россию в 90 годах wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:53) #
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: AndNow60
Вы не гладиаторы, вы свиньи!

А вы кто, бакланы?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№9 Написал: xxd (Сегодня, 14:52) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Parshin
На поле боя выйдет ЦСК-Армии (давно без армии) и Гладиаторы - понято, кто кого предпочтительней!

Гладиаторы Спартака от слова "гладить"..)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 14:51) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Parshin
На поле боя выйдет ЦСК-Армии (давно без армии) и Гладиаторы - понято, кто кого предпочтительней!

Вы не гладиаторы, вы свиньи! Почувствуйте разницу!


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№7 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 14:48) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
пфффф
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
№6 Написал: Parshin (Сегодня, 14:31) #
  • -5
  •  (9)
online

На поле боя выйдет ЦСК-Армии (давно без армии) и Гладиаторы - понято, кто кого предпочтительней!
Хотя, думаю, ничего особого не будет, беготня одна - у ЦСК-Армии пушек нет, а у гладиаторов мечи тупые! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:28) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Крайний раз Понтусу треху за щеку напихали.
Его эмоции понятны.
Так то конечно мы подходим аутсайдерами тут. confused confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№4 Написал: Dock Москва (Сегодня, 14:23) #
  • +3
  •  (13)

blush
Регистрация: 19.03.2006 [жалоба]
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 14:15) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрим , обсудим .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 14:09) #
  • +1
  •  (19)

Цитата: Charodei
Так и будет.

Так и будет.

Спасибо,за пожелание , Понтий!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 13:59) #
  • +4
  •  (22)
Болеет за:
ЦСКА
Все по сути сказал,Викинг.Так и будет.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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