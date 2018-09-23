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Сергей Овчинников: ЦСКА может быть доволен ничьей со "Спартаком"

После дерби со "Спартаком" (1:1) на вопросы журналистов на пресс-конфренеции ответил старший тренер Сергей Овчинников. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после игры отправился в Белоруссию на похороны близкого друга — президента БАТЭ Анатолия Капского.

— Хотелось бы поблагодарить болельщиков за хороший антураж матча, стадион был заполнен до отказа. Игра, наверное, тоже всем понравилась. Она была валидольной, но многие получили удовольствие от этого матча. То, что мы ожидали «Спартака», мы и увидели. Наша команда провела неплохой матч, очень ровно, без провалов в игре. Мы проигрывали, сравняли. Конечно, хотелось выиграть, но в целом результатом можем быть довольны.

— В концовке у ЦСКА было видно желание победить, это заметно по заменам. Насколько оправдан этот риск?

— Замена Алана была вынужденной, пока тяжело ему играть весь матч в определенном ритме. Что касается Бийола — мы пытались не просто сравнять, но и выиграть матч, рисковали. Понимали, что «Спартак» очень силен на стандартах, а Яка неплохо играет головой. Риск — благородное дело, хотели выиграть, — цитирует Овчинникова пресс-служба ЦСКА.
Теги: Овчинников Спартак ЦСКА
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