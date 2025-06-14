"РФС согласовал работу Валерия Карпина в "Динамо". Вчера мы получили соответствующий запрос от клуба, на который со стороны РФС был дан положительный ответ. Как мы говорили ранее, на данном этапе РФС не возражает против совмещения тренером работы в сборной и клубе. При этом контракт Валерия Карпина с клубом предусматривает приоритет его работы в национальной команде России", - приводит слова представителя пресс-службы РФС "РБ Спорт".
Валерий Карпин с августа 2021 года занимает пост главного тренера сборной России. Контракт 56-летнего специалиста с Российским футбольном союзом рассчитан на срок до лета 2028 года. Напомним, с февраля 2022 года национальная команда отстранена от участия в международных турнирах ФИФА и УЕФА.
13 июня Валерий Карпин, который в феврале покинул должность наставника футбольного клуба "Ростов", был назначен на пост главного тренера московского "Динамо". Его контракт со столичным клубом также рассчитан на срок до лета 2028 года.
РФС: контракт Карпина с "Динамо" предусматривает приоритет его работы в сборной России
В пресс-службе РФС прокомментировали назначение главного тренера сборной России Валерия Карпина на пост наставника московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва