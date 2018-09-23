Болельщиков "Спартака" полтора часа не выпускали с трибун после дерби с ЦСКА

Чемпионат мира прошёл и оставил наследие© Главное дерби страны, а болельщиков одной из команд держат на трибуне уже полтора часа!!! Это популяризирует @rfpl сто процентов... — Semen Zigaev (@aladier2) September 23, 2018

22:30 на фото и это не предел. Футбол закончился час назад. С трибуны выпустили через полтора часа. Сколько можно терпеть это, @rfpl @mvd_official ? pic.twitter.com/P5eBEj3HMf — Katrin (@Superskaya) September 23, 2018

Ровно 1:30 прошло после окончания матча, до момента, когда я вышел со стадиона ? — Alexander (@AYuOvchinnikov) September 23, 2018