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Болельщиков "Спартака" полтора часа не выпускали с трибун после дерби с ЦСКА

Болельщикам "Спартака" пришлось мёрзнуть на трибунах "ВЭБ Арены" целых полтора часа после окончания матча с ЦСКА (1:1). Об этом сообщил работник "Матч ТВ" Семён Зигаев.

- Чемпионат мира прошёл и оставил наследие© Главное дерби страны, а болельщиков одной из команд держат на трибуне уже полтора часа!!! Это популяризирует РПЛ сто процентов... - написал Зигаев в твиттере.



Болельщики "Спартака" также выражали негодование в соцсетях.



Теги: Спартак ЦСКА
Вчера, 23:55
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№5 Написал: SpaRk Люберцы (Сегодня, 00:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
свинину надо мариновать чтоб шашлык удался


дурачок. в марте помёрзнете, сам орать начнешь
Регистрация: 2.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: dan blan (Сегодня, 00:40) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
свинину надо мариновать чтоб шашлык удался

иди на помойку бутылки еще ни все собрали
Регистрация: 9.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Странно... вопрос к организаторам. Как такое возможно?


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:19) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
utekay,
Не бомжам на свинину рты разевать...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:16) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
свинину надо мариновать чтоб шашлык удался


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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