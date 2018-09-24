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Бубнов: на сегодняшний день ЦСКА и "Спартак" не конкуренты "Зениту"

Футбольный эксперт Александр Бубнов после прошедшего тура поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.

"Я не думаю, что по состоянию на сегодняшний день ЦСКА и "Спартак" реальные конкуренты "Зенита".

По сравнению с прошлым сезоном, когда у "Зенита" также был отрыв, ситуация значительно изменилась. Команда под руководством Семака очень сильно прибавила. Структура игры, акцент на атакующий зрелищный футбол, много голов, хорошая обстановка внутри.

ЦСКА и "Спартак", на мой взгляд, в первую очередь, борются за место в Лиге чемпионов, но не за титул. А у"Зенита" пока нет конкурентов", - сказал Бубнов.

Sportbox
Теги: Бубнов ЦСКА Зенит Спартак
Сегодня, 10:50
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№3 Написал: Leoleg (Сегодня, 11:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да, да,да. Борьбы было много в дерби вчерашнем, но игры немного. А Зенит играет. Получил удовольствие от игры любимой команды вчера. За это мы и любим футбол.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:31) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
График игр товарищи,не торопитесь,всему своё время.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 10:57) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Бышовец, Бубнов... кто следующий??? Так и норовят сглазить.... Лучше уж как Каррера ;" Спартак готов стать чемпионом..!


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
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