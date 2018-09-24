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Олег Терёхин: "Локомотив" вчера провалился в обороне, что крайне странно для команды Сёмина

Олег Терёхин: "Локомотив" вчера провалился в обороне, что крайне странно для команды Сёмина Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо», «Кубани», «Терека» и сборной России Олег Терёхин в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 8 тура чемпионата России «Зенит» - «Локомотив», что завершился крупной победой хозяев со счётом 5:3

- Конечно-же для меня стало неожиданностью такое количество забитых голов. «Локомотив» провалился в обороне. Сильно провалился – такие голы забивали. И это странно. Обычно команды Юрия Павловича крайне строго играют в обороне, а вчера развалились, и сыграли в защите плохо.

- Был ли момент камбэка у «Локомотива»? Когда команда ещё могла вернуться в игру и изменить результат?

- Да нет. «Локомотив» забил третий мяч, но всё равно они уже были обречены. Думаю, «Зенит» так или иначе, но уже довёл бы дело до победы.

- Травма и замена Чорлуки: не было ли у вас ощущения что «Зенит» как-минимум был бы непротив вывести его из игры?

- Нет, не думаю. Вчера вся оборона вчера сыграли неважно. А когда так дело пошло – хоть кого ставь на поле – уже без шансов.

- Две желтых карточки Тарасова – следствие его слабой игры и провального выхода? Или же эти фолы было нужно совершать, и винить его не стоит?

- На мой взгляд второй желтой карточки вообще не было. Сколько повторов не смотрел – тут и фола не было. Он ведь Дзюбу по-сути не задерживал. Как мне показалось, вторую желтую Тарасову дали зря.

Что касается первой – да, она была. Но на мой взгляд второго то фола не было: Дзюба пробрасывает, два игрока бежит, и Артём падает. Но я бы не сказал, что Тарасов его трогал. Но судья, находясь на поле – принял другое решение.

- Но по крайней мере ранее от Дзюбы симуляций мы не видели

- Да тут и симуляции тут в общем-то не было. Просто человек бежал, и возможно почувствовал, что на него положили руку – и упал. А может и вовсе просто потерял равновесие. Но прокатило.

- Результат в первую очередь следствие высокой квалификации Санкт-Петербужцев, или же провала «Локомотива»?

- «Зенит» забил 5 мячей! Естественно это заслуга команды. Они готовились к игре, грамотного действовали. И вдобавок поймали кураж. Семак настроил ребят на такую уверенность, что и Шатов заиграл, и все остальные.

То, что в «Зените» собраны хорошие футболисты было известно заранее. Но им нужна была общая цель. Стимул. То, что их объединит. И Семак нашёл это звено. И все ребята отдаются игре, и вы сами видели, что они неплохо играют. А ведь несколько дней назад был тяжелый матч с «Копенгагеном».

- В прошлом году на трети турнира «Зенит» Манчини уже называли чемпионом. Но потом были Шатов, Дзюба, конфликты и 5-е место. Что нужно сделать «Зениту» чтобы этого не повторилось?

- Я не могу знать о том, что там происходило. Но могу сказать, что сейчас главный плюс в том, что сейчас у команды российский тренер. Он знает этих ребят, доверяет им. И ребята за него играют.

Какое место займёт команда по итогу ведь никто не знает. Но самое главное, чтобы была команда. Чтобы это был коллектив. И на сегодня они играют неплохо, причём на двух фронтах одновременно.
Теги: Зенит Локомотив Семин Семак Терехин
Сегодня, 12:33
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№4 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:43) #
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Болеет за:
«Ростов»
Терехин уже болен Альцгеймером? с памятью плохо?
"Обычно команды Юрия Павловича крайне строго играют в обороне, а вчера развалились, и сыграли в защите плохо. "

а 0-3 в турции?это как? это "нормально"?


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Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Наверняка, Ведран Чорлука играл первый тайм и часть второго с сотрясение после столкновения на 43 минуте. От этого вполне возможный и провал "Локомотива" в обороне. Так же, любое столкновение трактовалось арбитром встречи в пользу "Зенита", апофеозом которого явилось незаслуженное удаление Дмитрия Тарасова.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:46) #
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Болеет за:
«Терек»
ОЛЕГ ТЕРЁХИН: «ЛОКОМОТИВ» ВЧЕРА ПРОВАЛИЛСЯ В ОБОРОНЕ, ЧТО КРАЙНЕ СТРАННО ДЛЯ КОМАНДЫ СЁМИНА


Они даже от Анжи плюхи пускают, на прошлой неделе загрузили 8 голов.
Где тут "крайне странно"?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 12:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Терехин: "- Да тут и симуляции тут в общем-то не было. Просто человек бежал, и возможно почувствовал, что на него положили руку – и упал."

Что-то с языком у Терехина. Видимо плохо сгибается... )))


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