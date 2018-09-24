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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Олег Терёхин: "Локомотив" вчера провалился в обороне, что крайне странно для команды Сёмина
Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо», «Кубани», «Терека» и сборной России Олег Терёхин в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 8 тура чемпионата России «Зенит» - «Локомотив», что завершился крупной победой хозяев со счётом 5:3
- Конечно-же для меня стало неожиданностью такое количество забитых голов. «Локомотив» провалился в обороне. Сильно провалился – такие голы забивали. И это странно. Обычно команды Юрия Павловича крайне строго играют в обороне, а вчера развалились, и сыграли в защите плохо.
- Был ли момент камбэка у «Локомотива»? Когда команда ещё могла вернуться в игру и изменить результат?
- Да нет. «Локомотив» забил третий мяч, но всё равно они уже были обречены. Думаю, «Зенит» так или иначе, но уже довёл бы дело до победы.
- Травма и замена Чорлуки: не было ли у вас ощущения что «Зенит» как-минимум был бы непротив вывести его из игры?
- Нет, не думаю. Вчера вся оборона вчера сыграли неважно. А когда так дело пошло – хоть кого ставь на поле – уже без шансов.
- Две желтых карточки Тарасова – следствие его слабой игры и провального выхода? Или же эти фолы было нужно совершать, и винить его не стоит?
- На мой взгляд второй желтой карточки вообще не было. Сколько повторов не смотрел – тут и фола не было. Он ведь Дзюбу по-сути не задерживал. Как мне показалось, вторую желтую Тарасову дали зря.
Что касается первой – да, она была. Но на мой взгляд второго то фола не было: Дзюба пробрасывает, два игрока бежит, и Артём падает. Но я бы не сказал, что Тарасов его трогал. Но судья, находясь на поле – принял другое решение.
- Но по крайней мере ранее от Дзюбы симуляций мы не видели
- Да тут и симуляции тут в общем-то не было. Просто человек бежал, и возможно почувствовал, что на него положили руку – и упал. А может и вовсе просто потерял равновесие. Но прокатило.
- Результат в первую очередь следствие высокой квалификации Санкт-Петербужцев, или же провала «Локомотива»?
- «Зенит» забил 5 мячей! Естественно это заслуга команды. Они готовились к игре, грамотного действовали. И вдобавок поймали кураж. Семак настроил ребят на такую уверенность, что и Шатов заиграл, и все остальные.
То, что в «Зените» собраны хорошие футболисты было известно заранее. Но им нужна была общая цель. Стимул. То, что их объединит. И Семак нашёл это звено. И все ребята отдаются игре, и вы сами видели, что они неплохо играют. А ведь несколько дней назад был тяжелый матч с «Копенгагеном».
- В прошлом году на трети турнира «Зенит» Манчини уже называли чемпионом. Но потом были Шатов, Дзюба, конфликты и 5-е место. Что нужно сделать «Зениту» чтобы этого не повторилось?
- Я не могу знать о том, что там происходило. Но могу сказать, что сейчас главный плюс в том, что сейчас у команды российский тренер. Он знает этих ребят, доверяет им. И ребята за него играют.
Какое место займёт команда по итогу ведь никто не знает. Но самое главное, чтобы была команда. Чтобы это был коллектив. И на сегодня они играют неплохо, причём на двух фронтах одновременно.
- Конечно-же для меня стало неожиданностью такое количество забитых голов. «Локомотив» провалился в обороне. Сильно провалился – такие голы забивали. И это странно. Обычно команды Юрия Павловича крайне строго играют в обороне, а вчера развалились, и сыграли в защите плохо.
- Был ли момент камбэка у «Локомотива»? Когда команда ещё могла вернуться в игру и изменить результат?
- Да нет. «Локомотив» забил третий мяч, но всё равно они уже были обречены. Думаю, «Зенит» так или иначе, но уже довёл бы дело до победы.
- Травма и замена Чорлуки: не было ли у вас ощущения что «Зенит» как-минимум был бы непротив вывести его из игры?
- Нет, не думаю. Вчера вся оборона вчера сыграли неважно. А когда так дело пошло – хоть кого ставь на поле – уже без шансов.
- Две желтых карточки Тарасова – следствие его слабой игры и провального выхода? Или же эти фолы было нужно совершать, и винить его не стоит?
- На мой взгляд второй желтой карточки вообще не было. Сколько повторов не смотрел – тут и фола не было. Он ведь Дзюбу по-сути не задерживал. Как мне показалось, вторую желтую Тарасову дали зря.
Что касается первой – да, она была. Но на мой взгляд второго то фола не было: Дзюба пробрасывает, два игрока бежит, и Артём падает. Но я бы не сказал, что Тарасов его трогал. Но судья, находясь на поле – принял другое решение.
- Но по крайней мере ранее от Дзюбы симуляций мы не видели
- Да тут и симуляции тут в общем-то не было. Просто человек бежал, и возможно почувствовал, что на него положили руку – и упал. А может и вовсе просто потерял равновесие. Но прокатило.
- Результат в первую очередь следствие высокой квалификации Санкт-Петербужцев, или же провала «Локомотива»?
- «Зенит» забил 5 мячей! Естественно это заслуга команды. Они готовились к игре, грамотного действовали. И вдобавок поймали кураж. Семак настроил ребят на такую уверенность, что и Шатов заиграл, и все остальные.
То, что в «Зените» собраны хорошие футболисты было известно заранее. Но им нужна была общая цель. Стимул. То, что их объединит. И Семак нашёл это звено. И все ребята отдаются игре, и вы сами видели, что они неплохо играют. А ведь несколько дней назад был тяжелый матч с «Копенгагеном».
- В прошлом году на трети турнира «Зенит» Манчини уже называли чемпионом. Но потом были Шатов, Дзюба, конфликты и 5-е место. Что нужно сделать «Зениту» чтобы этого не повторилось?
- Я не могу знать о том, что там происходило. Но могу сказать, что сейчас главный плюс в том, что сейчас у команды российский тренер. Он знает этих ребят, доверяет им. И ребята за него играют.
Какое место займёт команда по итогу ведь никто не знает. Но самое главное, чтобы была команда. Чтобы это был коллектив. И на сегодня они играют неплохо, причём на двух фронтах одновременно.
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