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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Крупнейшая нефтегазовая компания Австрии стала партнером "Зенита"
Соглашение подписано к 50-летнему юбилею футбольной школы сине-бело-голубых и рассчитано на 5 лет. В рамках сотрудничества крупнейшая нефтегазовая компания Центральной Европы войдет в линейку титульных спонсоров "Газпром"-Академии "Зенита".
По соглашению сторон компания OMV получает рекламные и спонсорские права в проектах по развитию молодежного футбола, в том числе право на размещение логотипа OMV на игровой и тренировочной форме юных футболистов, тренеров и администраторов всех команд "Газпром"-Академии и других визуальных носителях "Зенита".
Для OMV сотрудничество с футбольным клубом "Зенит" является частью единой спонсорской стратегии, принятой в компании в поддержку культуры и спорта. Австрийская компания активно работает в сфере детских и юношеских спортивных проектов, делая спорт и здоровый образ жизни доступными для молодежи.
В OMV уверены, что высокий уровень организации футбольного клуба "Зенит", известность клубного бренда, социальный охват и узнаваемость на международной арене помогут компании эффективно продвигать свои интересы и ценности.
"OMV и Россию на протяжении десятилетий связывают прочные и надежные деловые отношения. В последние годы мы активно наращиваем это сотрудничество, а с недавнего времени начали расширять его в социально-культурной области. Я рад, что мы сделали еще один шаг в этом направлении, и наше прекрасное партнерство будет отныне распространяться и на сферу спорта. Во времена растущей международной напряженности как никогда важно, чтобы наше сотрудничество развивалось всесторонне. Это помогает построить доверие и взаимопонимание", - отметил председатель правления и генеральный директор OMV Райнер Зеле.
"Спорт-Экспресс"
По соглашению сторон компания OMV получает рекламные и спонсорские права в проектах по развитию молодежного футбола, в том числе право на размещение логотипа OMV на игровой и тренировочной форме юных футболистов, тренеров и администраторов всех команд "Газпром"-Академии и других визуальных носителях "Зенита".
Для OMV сотрудничество с футбольным клубом "Зенит" является частью единой спонсорской стратегии, принятой в компании в поддержку культуры и спорта. Австрийская компания активно работает в сфере детских и юношеских спортивных проектов, делая спорт и здоровый образ жизни доступными для молодежи.
В OMV уверены, что высокий уровень организации футбольного клуба "Зенит", известность клубного бренда, социальный охват и узнаваемость на международной арене помогут компании эффективно продвигать свои интересы и ценности.
"OMV и Россию на протяжении десятилетий связывают прочные и надежные деловые отношения. В последние годы мы активно наращиваем это сотрудничество, а с недавнего времени начали расширять его в социально-культурной области. Я рад, что мы сделали еще один шаг в этом направлении, и наше прекрасное партнерство будет отныне распространяться и на сферу спорта. Во времена растущей международной напряженности как никогда важно, чтобы наше сотрудничество развивалось всесторонне. Это помогает построить доверие и взаимопонимание", - отметил председатель правления и генеральный директор OMV Райнер Зеле.
"Спорт-Экспресс"
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