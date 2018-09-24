Новости партнеров

Крупнейшая нефтегазовая компания Австрии стала партнером "Зенита"

Соглашение подписано к 50-летнему юбилею футбольной школы сине-бело-голубых и рассчитано на 5 лет. В рамках сотрудничества крупнейшая нефтегазовая компания Центральной Европы войдет в линейку титульных спонсоров "Газпром"-Академии "Зенита".

По соглашению сторон компания OMV получает рекламные и спонсорские права в проектах по развитию молодежного футбола, в том числе право на размещение логотипа OMV на игровой и тренировочной форме юных футболистов, тренеров и администраторов всех команд "Газпром"-Академии и других визуальных носителях "Зенита".

Для OMV сотрудничество с футбольным клубом "Зенит" является частью единой спонсорской стратегии, принятой в компании в поддержку культуры и спорта. Австрийская компания активно работает в сфере детских и юношеских спортивных проектов, делая спорт и здоровый образ жизни доступными для молодежи.

В OMV уверены, что высокий уровень организации футбольного клуба "Зенит", известность клубного бренда, социальный охват и узнаваемость на международной арене помогут компании эффективно продвигать свои интересы и ценности.

"OMV и Россию на протяжении десятилетий связывают прочные и надежные деловые отношения. В последние годы мы активно наращиваем это сотрудничество, а с недавнего времени начали расширять его в социально-культурной области. Я рад, что мы сделали еще один шаг в этом направлении, и наше прекрасное партнерство будет отныне распространяться и на сферу спорта. Во времена растущей международной напряженности как никогда важно, чтобы наше сотрудничество развивалось всесторонне. Это помогает построить доверие и взаимопонимание", - отметил председатель правления и генеральный директор OMV Райнер Зеле.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит
Сегодня, 17:44
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№7 Написал: Rasmuz (Сегодня, 19:20) #
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Этот контракт в двойном размере включен в скидку на газ для Австрии.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№6 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Таких партнёров море, все напрашиваются в друзья к Зениту. Тут главный вопрос, сколько денег будут давать ребятам, чтобы ни в чём не нуждались

Дура ,когда ты уймешься , в этом году зимой на Продэкспо в Москве бегал манагер Зенита искал спонсоров среди производителей пива, все его на куй посылали, смешной такой малый joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
может нам Австрию купить?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 18:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
деньги к деньгам
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Таких партнёров море, все напрашиваются в друзья к Зениту. Тут главный вопрос, сколько денег будут давать ребятам, чтобы ни в чём не нуждались? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Соглашение подписано к 50-летнему юбилею футбольной школы сине-бело-голубых и рассчитано на 5 лет. В рамках сотрудничества крупнейшая нефтегазовая компания Центральной Европы войдет в линейку титульных спонсоров "Газпром"-Академии "Зенита".

И кого за последнее время выпустила эта академия для основы зенита?Симаг все летнее окно кричал про трансферы,чтобы купили легионеров,вся это шляпа -пыль в глаза,а включаешь говночашку,а там 8 легионеров престарелого возраста,за зеньку бегают))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:55) #
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online

Молодцы конечно
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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