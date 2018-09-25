«Уже купленные билеты – это частные проблемы!» Матч «Енисей» – «Спартак» перенесут в Москву?

Из надёжных источников: матч Енисея и Спартака пройдёт в 1-м круге в Москве, а 2-й круг (апрель) наоборот в Красноярск перенесут. Непонятно только, как быть людям, которые взяли уже несдаваемые билеты? — Алексей С. Лебедев (@lebedeff_alex) September 25, 2018

Кстати, системы управления контроля доступа зрителей на прошлом матче Енисея не было. Тогда это не помешало. 22 сентября 12 тысяч зрителей на игру с Уралом спокойно пришли. Что изменилось за три дня, что либо СКУД, либо не играйте в Красноярске? На играх Кубка везде система есть? — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) September 25, 2018

Системы нет физически. Устанавливать нечего. По поводу игр на Кубок - там можно без СКУД. Такие разные стандарты. https://t.co/5s3AQgmi2r — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) September 25, 2018

Вот сейчас Спартак (как согласовавший перенос матча) должен всем своим болельщикам возместить расходы на билеты/отели. Либо это должна сделать Лига, за которой финальное согласование. — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) September 25, 2018

Купил билеты в Красноярск и обратно после утверждения даты матча. Взял с запасом по датам, чтобы успеть переместиться в Тюмень, если стадион не утвердят. Извини, РПЛ, я тебя недооценил... — Влад (@katrapc) September 25, 2018

Когда пресс-служба Спартака должна была попытаться сгладить углы в ситуации с ссылкой Глушакова и Ещенко в дубль,все держали язык за зубами,а сейчас,когда даже нет официальной информации по месту проведения матча Енисей-Спартак,сотрудник ПС говорит болельщикам "это ваши проблемы" — Andrei Br?tkin (@ABrytkin) September 25, 2018

Печально, когда журналисты не одарены чувством юмора и самоиронии, но под напором фанов ищут в себе эти сокровища, а сотрудники клубной пресс-службы не могут обдумать один твит так, чтобы не плюнуть в людей, для удобства которых работают. Футбол не будет жить, пока мертва обслуга — Роман Герасимов (@romanger89) September 25, 2018