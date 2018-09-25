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«Уже купленные билеты – это частные проблемы!» Матч «Енисей» – «Спартак» перенесут в Москву?
Днём информацию об обмене домашними матчами сообщил журналист «МК» Алексей Лебедев.
Из надёжных источников: матч Енисея и Спартака пройдёт в 1-м круге в Москве, а 2-й круг (апрель) наоборот в Красноярск перенесут. Непонятно только, как быть людям, которые взяли уже несдаваемые билеты?— Алексей С. Лебедев (@lebedeff_alex) September 25, 2018
То, что дым этот не без огня, стало понятно сразу. В интернете началось активное обсуждение, по возможному переносу высказался в интервью СЭ директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.
- Такая практика существует. Пока, единственное, официального письма мы не получали. Возмущение болельщиков? А кто говорил, что стадион "Енисея" готов? Никто не говорил. Мы же говорили: "Тестовый матч, вторую категорию ему присвоили. И будем смотреть по тестовому матчу". Про "Спартак" никто не говорил. Поэтому они брали билеты на свой страх и риск.
К 18 часам РПЛ разразилась твитами (официального заявления на сайте лиги так и не последовало, но это не особо важно). Важнее содержание:
«Стадиону в Красноярске решением комиссии РФС по сертификации стадионов была присвоена 2-я категория, и в виде исключения было разрешено провести матч 8-го тура как тестовый для выявления и устроения недостатков к 10-му туру.
Согласно регламенту, матчи РПЛ разрешается проводить только на стадионах 1-й и высшей категории (за исключением специального постановления бюро исполкома РФС). Информация о месте проведения матча публикуется не менее, чем за 10 дней до даты матча (за исключением форс-мажора).
Премьер-Лига просит болельщиков ориентироваться по датам, месту и времени проведения матча на сайт Лиги. Там своевременно сообщается вся необходимая информация».
Забавно, что на момент публикации твитов на сайте Лиги местом проведения матча был указан как раз стадион «Центральный» в Красноярске. Потом его всё же убрали.
Чем же конкретно не устроил Лигу реконструированный красноярский стадион? Информацией поделился Василий Конов
Кстати, системы управления контроля доступа зрителей на прошлом матче Енисея не было. Тогда это не помешало. 22 сентября 12 тысяч зрителей на игру с Уралом спокойно пришли. Что изменилось за три дня, что либо СКУД, либо не играйте в Красноярске? На играх Кубка везде система есть?— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) September 25, 2018
На вопрос журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова, удивившегося тому, что систему нельзя успеть установить до начала матча, Конов ответил так:
Системы нет физически. Устанавливать нечего. По поводу игр на Кубок - там можно без СКУД. Такие разные стандарты. https://t.co/5s3AQgmi2r— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) September 25, 2018
В общем, всё идёт к тому, что мимо Красноярска вслед за ЦСКА и «Зенитом» проедут и спартаковцы. По крайней мере, до весны. Но решившие купить авиабилеты подешевле болельщики «Спартака» рассчитывали на другие сроки.
Вот сейчас Спартак (как согласовавший перенос матча) должен всем своим болельщикам возместить расходы на билеты/отели. Либо это должна сделать Лига, за которой финальное согласование.— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) September 25, 2018
Купил билеты в Красноярск и обратно после утверждения даты матча. Взял с запасом по датам, чтобы успеть переместиться в Тюмень, если стадион не утвердят. Извини, РПЛ, я тебя недооценил...— Влад (@katrapc) September 25, 2018
«Это не первый случай переноса матча. У меня до сих пор, и не только у меня, хранятся билеты на один из выездов, которые сгорели из-за переноса матча.
Болельщики, которые собирались поддержать команду в Красноярске понесли существенные финансовые потери. Сейчас юридически компенсацию не получить — ни физическую, ни моральную. У людей рушатся планы, отпуска — это ужасно. Пока нет финансовой ответственности — клубы, РПЛ и РФС делают так, как им нужно.
О болельщиках вспоминают, когда нужны их деньги на билеты, абонементы, атрибутику, спонсорские активности. Улица с односторонним движением, у болельщиков только обязанности. Прав никаких нет. Структуры, которые могут защищать права либо разрушены, как ВОБ, либо зависимы и слабы, как фан-клубы.
Главная ошибка РПЛ — на сайте РПЛ местом проведения матча указан Красноярск. Если бы была информация, что место матча не определено, то никто бы не купил билеты», – сказал в интервью «Чемпионату» руководитель проекта «Стадион — наш общий дом», болельщик «Спартака» Олег Семёнов.
Не удивлюсь, если Семёнов говорит о сгоревших билетах на матч с «Крыльями» 28 февраля этого года. Тогда игра была отменена за полтора часа для начала из-за низкой температуры воздуха, так что уже есть прогресс. По крайней мере, болельщики не успели приехать в город.
«Дома сидите». РФС И «Спартак» поиздевались на болельщиками
Тем не менее, о наплевательском отношении к зрителям общественность заговорила. Василий Уткин в своём телеграм-канале напомнил болельщикам их место.
«Все учтено, кроме одного. Резона болельщиков. Спартаковские ведь уже бронировали билеты и отели на выезд.
И это спокойно, очень точно и без эмоций указывает на то, какое место занимают болельщики в картине футбольного устройства России. Никого не волнует. Ничего. Вообще. Это погрешность.
По этому поводу очень важно не яриться. Потому что это просто факт. И о нем надо вспоминать, конда хочется написать торжествующее нечто о выросшей посещаемости, о том, сколько ходит народу на футбол в Саранске, Волгограде, где угодно. Потому что это такая дихотомия. Две стороны одной сущности.
Никто же не хочет никого обижать, унижать, жать, твою мать и так далее. Это просто неважно. Знакомое ощущение. Дураки те, кто об этом забывает. Вот так и есть нормально», – расставил акценты Уткин.
Глеб Чернявский поддержал Василия и напомнил о том, как в воскресенье спартаковских болельщиков полтора часа после окончания дерби держали на трибунах.
«Правильно пишет Вася Уткин, что никому не нужны болельщики. Это погрешность: если они есть – ну и хорошо, если нет – ну и ладно. Можно обыскивать и не пускать 30 минут на матч, можно держать до 22:50. Захотят – придут, не захотят – да и х** с ними. Главное в випе всех ублажить».
Вдобавок ситуацию чуточку разжёг новоиспечённый сотрудник пресс-службы «Спартака» Филипп Папенков. Позже он признал дурацкую формулировку и удалил твит, но из интернета, как известно, ничего не удалишь.
Впрочем, к тому, что пресс-служба «Спартака» работает примерно на уровне Педро Роши, все давно привыкли.
Когда пресс-служба Спартака должна была попытаться сгладить углы в ситуации с ссылкой Глушакова и Ещенко в дубль,все держали язык за зубами,а сейчас,когда даже нет официальной информации по месту проведения матча Енисей-Спартак,сотрудник ПС говорит болельщикам "это ваши проблемы"— Andrei Br?tkin (@ABrytkin) September 25, 2018
Печально, когда журналисты не одарены чувством юмора и самоиронии, но под напором фанов ищут в себе эти сокровища, а сотрудники клубной пресс-службы не могут обдумать один твит так, чтобы не плюнуть в людей, для удобства которых работают. Футбол не будет жить, пока мертва обслуга— Роман Герасимов (@romanger89) September 25, 2018
Но всё же твиты Филиппа Папенкова – далеко не главная проблема нашего футбола.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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