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Виталий Шашков: у Молло микротравма. К "Рубину" должен восстановиться

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что полузащитник Йоан Молло должен успеть восстановиться к матчу 9-го тура премьер-лиги с "Рубином", который состоится в Казани 1 октября.

"У Молло микротравма, ничего серьезного. К "Рубину" должен восстановиться", - цитирует Шашкова "Спорт-Экспресс".
Теги: Шашков Молло Крылья Советов
Сегодня, 14:17
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 14:27) #
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Болеет за:
ЦСКА
Игрок то вроде хороший, но травматичный
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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