Валерий Карпин: у меня настрой на матч со "Спартаком" будет зашкаливать. Шутка (видео)

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал крупную победу над "Сызранью" (4:0) в матче 1/16 финала Кубка России.- Благодарю ребят за игру, молодцы. Непросто играть в таких матчах. На бумаге команды из ФНЛ ниже классом. По игре нет смысла говорить. "Ростов" по идеи должен быть сильнее и показал это. Хочу поблагодарить Сызрань за теплый прием, нам предоставили все, что было возможно. Спасибо огромное.- С одной стороны да, с другой стороны нет. Я больше ориентируюсь на то, чтобы дать игровое время там, кто мало играет в чемпионате. Калачев старенький уже, спина, колени, все болит. Дали ему отдых. Важно, чтобы никто травму не получил.- Возможно. Все сыграли на максимум. Посмотрели игроков в боевых условиях.- Если вы заметили, что из тех игроков, которые играли в последних матчах, сегодня играл только один. Они не были закрапащены.- Да, прям вообще! Зашкаливает! Это шутка!- Я - нет.