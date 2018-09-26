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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Валерий Карпин: у меня настрой на матч со "Спартаком" будет зашкаливать. Шутка (видео)
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал крупную победу над "Сызранью" (4:0) в матче 1/16 финала Кубка России.
- Благодарю ребят за игру, молодцы. Непросто играть в таких матчах. На бумаге команды из ФНЛ ниже классом. По игре нет смысла говорить. "Ростов" по идеи должен быть сильнее и показал это. Хочу поблагодарить Сызрань за теплый прием, нам предоставили все, что было возможно. Спасибо огромное.
- Перед матчем учитывали, что игрокам, которые меньше играют, на этот матч будет легче настроиться?
- С одной стороны да, с другой стороны нет. Я больше ориентируюсь на то, чтобы дать игровое время там, кто мало играет в чемпионате. Калачев старенький уже, спина, колени, все болит. Дали ему отдых. Важно, чтобы никто травму не получил.
- Кто-то из игроков сделал заявку на то, чтобы дальше получать больше игрового времени?
- Возможно. Все сыграли на максимум. Посмотрели игроков в боевых условиях.
- Рассматривали ли вы "Сызрань" как команду, которой можно забить как можно больше мячей, раскрепоститься?
- Если вы заметили, что из тех игроков, которые играли в последних матчах, сегодня играл только один. Они не были закрапащены.
- Следующий матч со "Спартаком". Будет ли дополнительная мотивация?
- Да, прям вообще! Зашкаливает! Это шутка!
- Карреру планируете снять?
- Я - нет.
Rusfootball.info
- Благодарю ребят за игру, молодцы. Непросто играть в таких матчах. На бумаге команды из ФНЛ ниже классом. По игре нет смысла говорить. "Ростов" по идеи должен быть сильнее и показал это. Хочу поблагодарить Сызрань за теплый прием, нам предоставили все, что было возможно. Спасибо огромное.
- Перед матчем учитывали, что игрокам, которые меньше играют, на этот матч будет легче настроиться?
- С одной стороны да, с другой стороны нет. Я больше ориентируюсь на то, чтобы дать игровое время там, кто мало играет в чемпионате. Калачев старенький уже, спина, колени, все болит. Дали ему отдых. Важно, чтобы никто травму не получил.
- Кто-то из игроков сделал заявку на то, чтобы дальше получать больше игрового времени?
- Возможно. Все сыграли на максимум. Посмотрели игроков в боевых условиях.
- Рассматривали ли вы "Сызрань" как команду, которой можно забить как можно больше мячей, раскрепоститься?
- Если вы заметили, что из тех игроков, которые играли в последних матчах, сегодня играл только один. Они не были закрапащены.
- Следующий матч со "Спартаком". Будет ли дополнительная мотивация?
- Да, прям вообще! Зашкаливает! Это шутка!
- Карреру планируете снять?
- Я - нет.
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