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Валерий Карпин: у меня настрой на матч со "Спартаком" будет зашкаливать. Шутка (видео)

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал крупную победу над "Сызранью" (4:0) в матче 1/16 финала Кубка России.



- Благодарю ребят за игру, молодцы. Непросто играть в таких матчах. На бумаге команды из ФНЛ ниже классом. По игре нет смысла говорить. "Ростов" по идеи должен быть сильнее и показал это. Хочу поблагодарить Сызрань за теплый прием, нам предоставили все, что было возможно. Спасибо огромное.

- Перед матчем учитывали, что игрокам, которые меньше играют, на этот матч будет легче настроиться?

- С одной стороны да, с другой стороны нет. Я больше ориентируюсь на то, чтобы дать игровое время там, кто мало играет в чемпионате. Калачев старенький уже, спина, колени, все болит. Дали ему отдых. Важно, чтобы никто травму не получил.

- Кто-то из игроков сделал заявку на то, чтобы дальше получать больше игрового времени?

- Возможно. Все сыграли на максимум. Посмотрели игроков в боевых условиях.

- Рассматривали ли вы "Сызрань" как команду, которой можно забить как можно больше мячей, раскрепоститься?

- Если вы заметили, что из тех игроков, которые играли в последних матчах, сегодня играл только один. Они не были закрапащены.

- Следующий матч со "Спартаком". Будет ли дополнительная мотивация?

- Да, прям вообще! Зашкаливает! Это шутка!

- Карреру планируете снять?

- Я - нет.

Rusfootball.info
Теги: Карпин Ростов Rвидео
Сегодня, 19:51
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(2)
№8 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 20:38) #
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online

Валера то и провернуть против резьбы бывшему клубу может.


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: Имя Ленинградская область (Сегодня, 20:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
ты ещё с нами сыграй может быть пройдешь.. сетка кубка 18-19..

Им 30-го играть,в субботу.
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
№6 Написал: __Nemo__ (Сегодня, 20:07) #
  • 0
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Почему-то Ростов ощущается больше Спартаком, чем сам Спартак.


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Ваше безволие станет легендой. (с)
Регистрация: 21.06.2009 [жалоба]
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 20:02) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
ты ещё с нами сыграй может быть пройдешь.. сетка кубка 18-19..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
ещё станет Валера вашим тренером.

Семак же стал...Карпину - флаг в руки...подучиться только, да подстричся


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:56) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
ещё станет Валера вашим тренером.

Скорее к вам Алень вернется, как только Енисей в пердив отправит smirk
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:54) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Валера, верим! smile


ещё станет Валера вашим тренером.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:52) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Валера, верим! smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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