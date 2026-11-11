В "Урале" оценили работу Юрана на посту главного тренера

"Команда на подъеме. Мы долго этого ждали. Появилась игра, химия.
Я всегда говорил: будет игра — будут и очки. Так что я и все руководство довольно работой Сергея Николаевича. Дай Бог закрепиться на втором месте и выйти в РПЛ", - сказал Иванов.
Сергей Юран назначен на пост главного тренера "Урала" минувшим летом. Перед ним была поставлена задача вывести клуб в РПЛ.
По итогам 17 сыгранных туров чемпионата екатеринбургская команда одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Подопечные Юрана набрали 34 очка и располагаются на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги. От первого места их отделяет 12 баллов.
Источник: "СЭ"