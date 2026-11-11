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В "Урале" оценили работу Юрана на посту главного тренера

Заместитель председателя совета директоров "Урала" Григорий Иванов высказался о главном тренере команды Сергее Юране.
Фото: ФК "Урал"
"Команда на подъеме. Мы долго этого ждали. Появилась игра, химия.

Я всегда говорил: будет игра — будут и очки. Так что я и все руководство довольно работой Сергея Николаевича. Дай Бог закрепиться на втором месте и выйти в РПЛ", - сказал Иванов.

Сергей Юран назначен на пост главного тренера "Урала" минувшим летом. Перед ним была поставлена задача вывести клуб в РПЛ.

По итогам 17 сыгранных туров чемпионата екатеринбургская команда одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Подопечные Юрана набрали 34 очка и располагаются на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги. От первого места их отделяет 12 баллов.

Источник: "СЭ"

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